Urmărire ca în filme pe străzile din Constanța: Un șofer a fost reținut după ce a provocat un accident, încercând să scape de polițiști FOTO: Hepta

Un tânăr de 27 de ani care nu a oprit la semnalele polițiștilor a fost urmărit zeci de minute la Constanța, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Acesta a pierdut controlul mașinii și a lovit și un alt autoturism. În cele din urmă, șoferul a fost încătușat și dus la audieri.

În urma testării acestuia cu aparatul etilotest a rezultat valoarea de 0,20 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost amendat cu 15.000 de lei şi i-a fost suspendat permisul de conducere pe o perioadă de 600 de zile, pentru mai multe abateri, printre care faptul că era băut la volan şi conducea cu peste 160 km/oră în oraş.

Totodată, poliţiştii au stabilit că bărbatul nu posedă permis de conducere emis de autorităţile române, cercetările continuând pentru a se stabili dacă persoana respectivă posedă permis emis de o ţară membră a Uniunii Europene.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa, poliţişti ai Serviciului Municipal de Siguranţă Rutieră, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au efectuat semnal de oprire unui autoturism pe strada Cumpenei din municipiul Constanţa, însă conducătorul auto a refuzat să oprească şi a continuat deplasarea.

"Echipajele de poliţie au pornit în urmărirea autoturismului pe mai multe artere din municipiul Constanţa, iar la un moment dat, pe strada Unirii, conducătorul auto ar fi provocat un eveniment rutier cu pagube materiale, după care ar fi abandonat autovehiculul şi ar fi fugit. În jurul orei 2:00, acesta a fost identificat, pe o stradă din municipiul Constanţa, şi condus la sediu pentru continuarea cercetărilor", conform comunicatului transmis iniţial de IPJ.



