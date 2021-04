Un viceprimar din Prahova le trimite clipuri porno colegilor

Viceprimarul comunei Brazi a trimis clipul deocheat pe grupul de WhatsApp al Primăriei.

Contactat de jurnaliștii Ziarului Incomod, viceprimarul comunei a declarat, "Nu am pus și nu știu de așa ceva. Nu îmi permit să fac treaba asta."

Consilierul local Dan Iuliu a criticat pe Facebook gestul viceprimarului.

"Din punctul meu de vedere s-a ajuns prea departe cu bădărănia și nesimțirea'', a scris consilierul, pe Facebook.

''Buna ziua, astăzi a avut loc ședința Consiliului Local Brazi susținută pe Whatsapp (text) o metodă greoaie, ineficientă, una care anulează reprezentarea corectă a cetățenilor în consiliul local.

În cadrul ședinței au fost aprobate prelungirea valabilității Planului urbanistic general și modificarea Anexei1 privind impozitele și taxele locale pentru anul 2021, aici fiind vorba de calculul impozitului pentru clădirile nerezidentiale .

Tot astăzi am cerut dlui primar trecerea la desfășurarea normală a ședințelor de consiliu. Pe lângă motivele invocate la începutul postarii, am observat(și prezentat) faptul că unii colegi consilieri au dificultăți în a folosi această aplicație. De exemplu, răspund și votează pe alte grupuri, confundă butoanele aplicatiei și fac alte minuni în timpul ședinței. Nu există garanția că în spatele tastaturii se află alesul local. Nici dl primar nu se află la tastatură. Spun asta, cunoscandu-i modul de exprimare. Mai nou, pe grupul de Watsapp al CONSILIULUI LOCAL BRAZI, ni se prezintă și videoclipuri pornografice de către dl viceprimar Stan, fix in mijlocul zilei. Nu mă privește ce face fiecare cu timpul lui, dar la ora 12 se afla la serviciu, nu? Probabil in baie...in slujba brezenilor. Îl mai și plătim pe deasupra! Nici macar scuze nu si-a cerut...măcar doamnelor de pe grup. Jenant! Urmează Bugetul comunei(f important) ce o sa facem, votăm pe nevăzute? Printre filme deocheate și alte porcării? Asta-i #RomâniaNormală?

Din punctul meu de vedere s-a ajuns prea departe cu bădărănia și nesimțirea. Vorbim de consiliul unei COMUNE!!!! La nivelul ăsta am ajuns ca societate? Eu înțeleg că aici intervine FRICA...FRICA de a răspunde ce faci cu banii comunității! Mulțumesc pentru atenție!'', a scris consilierul local Dan Iuliu pe Facebook.

