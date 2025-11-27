Zeci de bolnavi, evacuaţi de la Spitalul din Reșița: A ieşit fum de la aparatul RMN. Planul Roşu de Intervenţie a fost activat

Cauza incendiului ar fi un scurtcircuit electric, însă, ancheta va stabili exact de la ce a pornit focul. Sursa colaj foto: Antena 3 CNN

Zeci de bolnavi au fost evacuaţi joi după-amiază de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Reșița, după ce a izbucnit un incediu în zona în care se amenajează spațiul destinat noului aparat RMN. Autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie, iar pompierii intervin în aceste momente la faţa locului. Momentan, nu există pericol de extindere şi nu sunt persoane rănite.

Detașamentul de Pompieri Reșița a intervenit cu două autospeciale de stingere (ASAS) cu 8 militari și o autospecială de comandă (ASCM) cu 2 militari. Din cauza riscului de extindere și a fumului dens care a urcat până la etajele superioare, inclusiv pe coridorul secției de Chirurgie, a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

"Eram sus, la etajul doi, la Chirurgie. Ne-am speriat, nici nu mai ştiu nimic. A fost fum gros de aici, de la RMN, ni s-a spus", a declarat o pacientă pentru Antena 3 CNN.

"S-a declanşat un incendiu. De fapt, s-a aprins nişte polistiren de la zona de izolaţie în încăperea în care va fi amenajat noul RMN. Fumul iese de undeva din perete, o să vedeţi şi pe imagini. Se pare că au luat foc şi câteva cabluri electrice. Peste 20 de persoane, respectiv bolnavi aflaţi la diferite cabinete de la Spitalul Judeţean de Urgenţă au fost evacuaţi, sunt în curtea spitalului", a relatat Vali Popovici, corespondent Antena 3 CNN.

Ştire în curs de actualizare.