Loto 6 din 49. Loteria Naţională anunţă un report de aproape un milion de euro la Noroc, la extragerile de duminică, 30 august

Sursa foto: Loteria Română

Noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc au loc, duminică după amiaza, după ce joi, 27 august, Loteria Română a acordat 18.111 câştiguri în valoare totală de peste 1,42 milioane de lei, notează Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă al Loteriei Române, la Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de 3,11 milioane de lei (peste 592.000 de euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat ce depăşeşte 4,32 milioane de lei (823.100 de euro).

De asemenea, la Joker, categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 5,11 milioane de lei (972.600 de euro), în timp ce la categoria a II-a s-au acumulat 499.900 de lei (peste 95.000 de euro).

În acelaşi timp, la Noroc Plus este în joc la categoria I un report de 733.100 de lei (139.400 de euro), iar la Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de 757.500 de lei (144.000 de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de 47.100 de lei.

Totodată, la categoria I a jocului Super Noroc, reportul depăşeşte 389.700 de lei (74.100 de euro).