MAI cumpără sisteme de detecţie şi monitorizare a dronelor marine. România testează şi sistemul autonom Triton în Marea Neagră

MAI cumpără sisteme de detecţie şi monitorizare a dronelor marine. Sursa foto: Antena 3 CNN

Garda de Coastă, structură a Poliţiei de Frontieră, a demarat procedurile pentru achiziţionarea unor capabilităţi tehnice care să ofere posibilitatea detecţiei şi monitorizării dronelor marine, a anunţat, joi, Ministerul Afacerilor Interne (MAI), notează Agerpres.

Potrivit unui comunicat al MAI transmis AGERPRES, în primă fază, în perioada imediat următoare, va fi organizată o demonstraţie tehnică în Marea Neagră privind capabilităţile de detecţie, supraveghere şi monitorizare ale sistemului autonom maritim TRITON, produs de Ocean Aero Inc.

"Platforma este proiectată pentru a opera într-o manieră sustenabilă, fiind alimentată exclusiv de energie solară şi eoliană, ceea ce îi conferă o autonomie extinsă fără a necesita combustibili fosili sau logistica unei nave cu echipaj uman", se precizează în comunicat.

MAI spune că scopul acestor acţiuni este acela de a identifica cele mai bune mijloace pentru protecţia apelor teritoriale ale României împotriva potenţialelor riscuri de securitate.

"Consolidarea capacităţii de detecţie timpurie şi contracarare a formelor de manifestare a ameninţărilor hibride în regiunea Mării Negre, precum şi asigurarea frontierei maritime naţionale şi a obiectivelor de interes strategic din Zona Economică Exclusivă a României reprezintă un obiectiv major asumat pentru menţinerea securităţii naţionale a ţării noastre la un nivel ridicat", menţionează sursa citată.

Testele se vor desfăşura sub coordonarea specialiştilor de la Garda de Coastă, în colaborare cu alte structuri cu atribuţii în domeniu, iar procesul de testare se va desfăşura fără a afecta siguranţa navigaţiei, respectând toate măsurile de securitate necesare în acest sens, informează Ministerul Afacerilor Interne.