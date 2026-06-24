Sistemul american Merops a fost integrat în apărarea Armatei României. E unul dintre cele mai eficiente împotriva dronelor Shahed

1 minut de citit Publicat la 16:00 24 Iun 2026 Modificat la 16:02 24 Iun 2026

În ianuarie, șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a anunţat că sistemul american antidronă MEROPS va fi introdus "foarte curând" în sercviciu de luptă. Foto: Getty Images

Armata României a operaționalizat și integrat în dispozitivul de apărare sistemul anti-dronă Merops, pus la dispoziție de Statele Unite ale Americii în cadrul Parteneriatului Strategic bilateral.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, echipamentul a parcurs anterior etapele de testare, evaluare și validare operațională, fiind acum introdus în serviciu ca parte a eforturilor de consolidare a apărării spațiului aerian și de creștere a capacității de reacție în fața amenințărilor aeriene moderne.

"Sistemul anti-dronă Merops a fost integrat în dispozitivul de apărare al Armatei României Sistemul anti-dronă Merops, pus la dispoziția României de către Statele Unite ale Americii în cadrul Parteneriatului Strategic bilateral, a fost operaționalizat și integrat în dispozitivul de apărare al Armatei României.

Înainte de introducerea în serviciu, sistemul a parcurs etapele necesare de testare, evaluare și validare operațională. Statul Major al Apărării adaptează permanent sistemul de supraveghere și apărare a spațiului aerian, pentru consolidarea capacității de reacție și creșterea nivelului de protecție a populației.

Merops reprezintă o soluție tehnologică modernă, bazată pe algoritmi de inteligență artificială, destinată detectării, urmăririi și neutralizării țintelor aeriene de dimensiuni reduse care evoluează la altitudini joase.

Integrarea acestui sistem contribuie la consolidarea capacităților Armatei României de detectare și contracarare a amenințărilor generate de sistemele aeriene fără pilot, completând măsurile deja implementate pentru protejarea spațiului aerian național.

Armata României continuă să dezvolte și să modernizeze capabilitățile de apărare aeriană și contra-UAS, în deplină coordonare cu aliații și partenerii săi, pentru a răspunde eficient provocărilor actuale de securitate și pentru a asigura protecția cetățenilor și a teritoriului național", a transmis MApN prin intermediul unui comunicat de presă.

Ce este sistemul Merops

Sistemul american Merops, pe care NATO îl implementează pentru consolidarea flancului estic, este considerat unul dintre cele mai eficiente mijloace de combatere a dronelor de tip Shahed folosite de Rusia. Sistemul utilizează drone interceptoare controlate de la sol, concepute pentru a identifica și distruge țintele aeriene.

Practic, funcționează pe același principiu ca dronele de atac utilizate frecvent de Moscova împotriva Ucrainei. Deși România a dispus de acest sistem, el nu a fost folosit în timpul incidentului de la Galați, când o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe.

Publicația Politico scria după acest incident de securitate că NATO analizează preluarea sub comandă aliată a sistemului Merops intrat în dotarea Armatei Române pentru a întări apărarea aeriană.