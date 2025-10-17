Mai multe mijloace de transport în comun au traseele modificate vineri, din cauza exploziei într-un bloc de pe Calea Rahovei

Mai multe autobuze şi tramvaie au traseul modificat. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Facebook/ STB

Circulaţia mijloacelor de transport STB în zona Calea Rahovei a fost deviată vineri, pentru a permite intervenţia autorităţilor, în urma exploziei la un bloc de locuinţe, informează Societatea de Transport Bucureşti (STB), scrie Agerpres.



Astfel, tramvaiele liniei 32 funcţionează pe un traseu modificat de la intersecţia Calea Rahovei cu Calea Ferentari, pe Calea Ferentari, până la capătul de linie Zeţarilor. Tramvaiele liniei 32 circulă între Piaţa Unirii şi Zeţarilor.



Liniile 139, 226 şi 484 - autobuzele care circulă pe sensul spre Str. Mărgeanului sunt deviate de la Drumul Sării / Bd. Ghencea / Str. Antiaeriană, pe Str. Antiaeriană, Şos. Alexandriei, apoi revin pe traseele de bază.



Autobuzele liniei 232, care circulă spre sensul Valea Ialomiţei, sunt deviate de la Şos. Viilor / Calea Rahovei, pe Str. Tudor Vladimirescu, Calea 13 Septembrie, apoi revin pe traseul de bază.



"STB transmite condoleanţe familiilor afectate de tragedia din zona Calea Rahovei şi este alături de comunitatea din sectorul 5 în aceste momente dificile. Compania colaborează cu autorităţile pentru a asigura continuitatea transportului public şi pentru reluarea circulaţiei normale imediat ce zona va fi declarată sigură", se menţionează într-un comunicat al STB.

O explozie puternică a avut loc, vineri dimineaţă, la un bloc de pe Calea Rahovei, din Bucureşti. Etajul șase s-a prăbușit peste etajul cinci, iar structura este extrem de afectată, arată imaginile filmate la fața locului. Din primele informații, sunt trei morți, printre care o femeie gravidă, care a fost găsită sub o placă de beton.

De asemenea, sunt 13 persoane rănite, care au fost duse la spital. Doi răniți sunt în stare gravă, printre care o fată care a căzut de la etajul 7 la etajul 5 în momentul exploziei. Blocul se află în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu. Explozia a afectat și blocul din imediata apropiere.

O femeie a descris, îngrozită, prin ce a trecut. Explozia a fost atât de puternică încât ușa de la intrare s-a desprins și a zburat peste ea și nepoții ei în apartament. Stelian Bujduveanu a transmis, la Antena 3 CNN, că Primăria Capitalei are posibilitatea de a le oferi oamenilor afectaţi de explozie o locuinţă temporară.

Elevii și profesorii din Liceul Teoretic "Dimitrie Bolintineanu", aflat în proximitatea locului producerii exploziei din cartierul Rahova, au fost evacuați, vineri. Imaginile primite de Antena 3 CNN arată că există pagube materiale în unele săli de clasă, ca urmare a deflagrației.

"Școala de lângă va intra săptămâna viitoare 100% în online, pentru a asigura siguranța copiilor", a anunțat primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone.

Raed Arafat a declarat că explozia din blocul din București s-a produs cel mai probabil ca urmare a acumulării de gaze. Secretarul de stat a confirmat spusele locatarilor: echipele de la gaze au fost joi la bloc și au oprit alimentarea, după ce au existat sesizări privind mirosul puternic de gaze din clădire. Întrebat cum a fost posibilă explozia, Raed Arafat a spus că "probabil" cineva a deschis gazul.