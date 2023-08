„Uitați-vă la mâinile mele!” Mama patronului stației GPL, reacție ciudată în fața jurnaliștilor

Soția primarului din Caracal, mama afaceristului care controlează stația GPL din Crevedia, unde a avut loc o adevărată tragedie sâmbătă seara, a avut o reacție cel puțin ciudată în momentul în care a fost întrebată despre incident.

Femeia a ieșit nervoasă la poarta casei și le-a arătat mâinile jurnaliștilor, pentru a dovedi ”cât de muncite sunt”.

Femeia mătura pavelele de la casă în momentul în care i-a observat pe jurnaliști. Îmbrăcată într-o rochie de casă, cu un șorț de bucătărie deasupra, femeia a ieșit vădit deranjată la poartă și a început să strige la aceștia: ”Ce vreți? Copilul meu nu e fiu de beizadea. Uitați-vă la mine, așa arată o soție de primar?", a spus femeia, potrivit adevărul.ro.

Întrebată ce părere are despre incident, dar și dacă fiul ei are vreo vină, femeia a spus: „Nu-mi puneți mie astfel de întrebări. Eu nu știu nimic. Nu mai stau cu băiatul meu de 14 ani. Să spună cei care fac ancheta. Băiatul meu este acolo, la Crevedia. Eu nu știu nimic", a declarat Petra Doldurea.

„Uitați-vă la mâinile mele, să se vadă ce muncite sunt", a mai spus soția primarului.

Cu toate acestea, familia Doldurea are o avere impresionantă. Tatăl afaceristului care controlează depozitul GPL este primarul din Caracal. I se spune "Împăratul" şi are 20 de case.

Fiii lui au afaceri uriaşe cu produse petroliere, iar influenţa sa ajunge până la vârful puterii.

Împăratul din Caracal, aşa cum este cunoscut primarul Ion Doldurea, are jumătate de milion de euro în conturi. Domeniile sale sunt întinse. Are peste 20 de case, apartamente și spații comerciale. Conacul său din Caracal are aproape 400 de metri pătraţi.

Îi plac operele de artă. Colecţiile sale sunt estimate la peste 70.000 de euro, conform declaraţiei de avere.

Împăratul a înnobilat oraşul în care trăieşte cu un hotel de cinci stele.

Fiii săi au afaceri de sute de milioane de lei şi controlează piața stațiilor GPL din o treime din ţară. Compania Flagas, al cărei depozit a explodat, este controlată de Ionuț Doldurea. Firma are 27 de puncte de lucru în 13 judeţe din ţară. Iar anul trecut a avut o cifră de afaceri de aproape 600 de milioane de lei şi un profit de peste 32 de milioane.

Tot el controlează şi Firma "Criana Gas SRL", care acţionează în sudul şi sud-estul ţării.

Cei doi fii ai primarului din Caracal dețin și firma Dolchimex. Aceasta completează controlul familiei asupra afacerilor cu gaz lichefiat, în sud-vestului ţării. Vorbim de județele Olt, Dolj, Teleorman, Argeș și Caraș - Severin, scrie defapt.ro.

Fiii "Împăratului" au o treime din Ade Gas Oil Company, cel mai mare distribuitor de gaz petrolier lichefiat din sud-vestul ţării. Vorbim de peste 150 de stații GPL, 70 de stații DODO şi zeci de clienți industriali.

Firmele lor au făcut afaceri cu statul şi cu primării din mai multe județe.

Influenţa politică a tatălui lor, primarul din Caracal, este una impresionantă. Este un apropiat al secretarului general al PSD, Paul Stănescu.

Totodată, ar fi prieten cu Adrian Chesnoiu, fostul ministru al Agriculturii, spun surse politice. Dealtfel, Ion Doldurea ar fi fost una din opţiunile pentru postul de ministru al Culturii.