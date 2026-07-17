MApN ia în calcul preluarea dirijării traficului aerian, anunță Miruță. Activitatea ROMATSA riscă să fie suspendată

MApN ia în calcul preluarea dirijării traficului aerian. Foto: Getty Images

Ministerul Apărării ar putea prelua temporar activitatea de dirijare a traficului aerian, dacă problemele juridice și financiare ale ROMATSA ajung să afecteze funcționarea instituției. Varianta a fost discutată la nivel guvernamental, a declarat vineri ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, după ce ROMATSA s-a confruntat cu două situații complicate: o decizie în primă instanță privind suspendarea licenței și blocarea banilor care ar fi trebuit să intre prin Eurocontrol, în urma unei proceduri inițiate de Pfizer împotriva statului român.

Radu Miruță a fost întrebat, vineri, într-o conferință de presă, ce soluții există pentru ca spațiul aerian al României să nu fie afectat.

Ministrul a explicat că sunt două probleme diferite. Prima ține de un dosar deschis de persoane care au participat la o selecție și care s-au considerat nedreptățite. În acel caz, ROMATSA a primit în primă instanță o decizie de suspendare a licenței, însă hotărârea nu este definitivă.

A doua problemă este legată de banii care ar fi trebuit să ajungă la ROMATSA prin Eurocontrol și care au fost blocați în cadrul unei proceduri de executare silită.

„Sunt două aspecte. Unul cu dosarul pe care l-au intentat cei care au participat la selecţie şi s-au considerat nedreptăţiţi. Şi pedeapsa în prima instanţă pentru ROMATSA a fost suspendarea licenţei, dar nu este definitivă. Şi discuţiile pe care le-am purtat au fost cu varianta de a prelua aceste activităţi de dirijare a spaţiului aerian la zona militară de la Ministerul Apărării. A doua discuţie este cea care a apărut acum o săptămână, şi anume cu oprirea sumelor de bani, că şi aici e o confuzie. Am văzut multe titluri că s-au blocat conturile ROMATSA. Nu, nu s-au blocat conturile ROMATSA. S-a blocat intrarea în conturile ROMATSA a sumei venite de la Eurocontrol, care, da, e semnificativă", a afirmat Miruţă.

Dirijarea traficului aerian ar putea ajunge la Ministerul Apărării

Miruță a spus că preluarea activității de dirijare a traficului aerian de către Ministerul Apărării este analizată ca variantă de rezervă, în cazul în care situația ROMATSA se complică.

El a precizat că, în primul dosar, justiția va stabili dacă persoanele care au contestat selecția au fost sau nu nedreptățite. În paralel, autoritățile iau în calcul un plan prin care dirijarea spațiului aerian să fie asigurată de zona militară.

„Aici nu este ceva ce este vina Romatsa. Dacă pentru prima e chestiune în justiţie şi dacă i-au nedreptăţit pe acei candidaţi sau nu, va decide justiţia. Şi ca plan secund analizăm preluarea dirijării la Ministerul Apărării. Pe al doilea subiect, cu lipsa banilor şi dacă luăm la Ministerul Apărării o problemă, că nu mai vin banii de la Eurocontrol. Acolo este o chestiune care se desfăşoară sub coordonarea Ministerului de Finanţe, care este reprezentantul statului român în disputa respectivă. Suma de bani, revendicarea sumei de bani a fost contestată de cei de la Romatsa, însă contestaţia executării nu este cu decizie de la depunerea contestaţiei de suspendare a executării", a transmis Miruţă.

De unde ar putea veni banii pentru ROMATSA

Întrebat de unde ar putea fi găsiți bani pentru ROMATSA, ministrul interimar al Transporturilor a spus că dirijarea traficului aerian este o activitate fără de care România nu poate funcționa normal.

„Discuţia începută este prin conştientizarea că nu se poate fără dirijarea spaţiului aerian. Asta trebuie să acceptăm cu toţii. Dacă acceptăm cu toţii, totuşi România nu este o ţară care e închisă şi care nu poate să îşi mai mute din stânga în dreapta pentru astfel de priorităţi. Problema în distribuţia banilor în Guvernul României este ordinea priorităţilor. Această situaţie este în topul priorităţilor", a răspuns Radu Miruţă.

Situația financiară a ROMATSA are legătură cu un litigiu mai amplu dintre Pfizer și statul român. La începutul lunii aprilie, o instanță belgiană a obligat Polonia și România să preia o livrare de vaccinuri COVID-19 produse de compania americană Pfizer, în valoare totală de 1,9 miliarde de euro, adică aproximativ 2,2 miliarde de dolari. În cazul României, suma de plată este de aproximativ 600 de milioane de euro, potrivit comunicatului instanței.

Pe 30 iunie 2026, ROMATSA a fost notificată de Eurocontrol, Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene, cu privire la instituirea unei popriri asigurătorii executorii. Procedura de executare silită a fost inițiată de Pfizer Romania SRL împotriva statului român.

Suma reclamată este de 3,42 miliarde de lei, reprezentând debit principal și dobânzi. La aceasta se adaugă cheltuieli de recuperare de 18,5 milioane de euro.