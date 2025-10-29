Mașina doctoriței Ștefania Szabo a fost ridicată pentru cercetări. Indiciile descoperite de polițiști în biroul ei

Doctorița Ștefania Szabo, directoare medicală la Spitalul Județean Buzău, a fost găsită moartă în camera de gardă FOTO: Facebook/ Ștefania Szabo

Miercuri dimineață au fost făcute percheziții în biroul doctoriţei Ștefania Szabo gasite moarte în cabinetul ei din Spitalul Județean Buzău. Fratele femeii de 37 de ani a fost și el audiat de anchetatori. Tot miercuri se va face și necropsia, iar familia a cerut să participe și un legist independent. Maşina directoarei medicale a fost ridicată şi dusă la Poliţie.

Potrivit unor surse din anchetă, Ștefania Szabo ceruse de la farmacia spitalului mai multe substanţe foarte puternice.

Polițiștii și procurorii s-au întors miercuri dimineață în biroul doctoriței de la Spitalul Județean în căutare de noi probe. Surse Antena 3 CNN spun că în interiorul biroului a fost găsită o seringă goală și există bănuiala că a fost folosită pentru a-și înjecta în perfuzii mai multe substanțe pe care le luase de la farmacie, despre care ar fi spus că erau pentru un pacient.

Însă Ștefania Szabo nu a mai ajuns în salonul pacientului respectiv, fiind găsită moartă în camera de gardă.

Tot în birou au fost găsite mai multe cutii cu un medicament care este prescris, de obicei, pentru calmare - un calmant extrem de puternic, care se eliberează doar pe bază de rețetă.

În paralel se fac mai multe audieri și la secția de poliție au ajuns apropiații doctoriței, inclusiv fratele ei, care a condus până în curtea secției de poliție. Autoturismul doctoriței este, de asemenea, percheziționat. Fratele doctoriței le va da polițiștilor informații vitale pentru anchetă despre viața și obiceiurile acesteia.

Miercuri va fi făcută și necropsia. Familia a cerut ca la aceasta să participe un expert independent care va înainta o opinie, iar ulterior va fi efectuată și expertiza toxicologică.

Polițiștii, criminaliștii și Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzau au deschis o anchetă penală pentru ucidere din culpă, după decesul doctoriţei Ştefania Szabo. Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău fost găsit fără viaţă în noaptea de 27 spre 28 octombrie 2025, în timp ce se afla de gardă, în camera de gardă a unităţii medicale în jurul ore 6 cu 2 ore înainte sa iasă din gardă.

Anchetatorii iau în calcul mai multe variante și așteaptă analizele toxicologice. Surse Antena 3 CNN spun că femeia a fost găsită cu o branulă și că și-ar fi administratat un cocktail pentru a trece mai ușor peste oboseală.

Potrivit unor surse din anchetă, medicul ceruse acum de la farmacia spitalului mai multe substanţe, unele pentru anestezie, altele calmante foarte puternice şi opioide. A spus că sunt pentru un pacient, însă nu a mai ajuns în salonul acestuia cu substanţele respective. Criminaliștii au sigilat încăperea în care a fost găsită doctorița și au prelevat probe.

Au fost ridicate recipiente cu medicamente, dar și deșeuri medicale care vor fi analizate.

Ștefania Szabo era director medical din decembrie 2021 și medic chirurg din 2020. Medicii, colegii și asistentele spun că era mereu în priză, avea mereu ceva de făcut, era foarte implicată.

Deși era director medical și nu era obligată să facă gărzi, a ales să le facă, pentru a acoperi deficitul de personal. Avea șapte gărzi pe luna, activitate medicala și admisitrativă. Ajungea uneori să muncească și peste 30 ore legate. Pentru a trece mai ușor peste orele lungi de muncă ar fi luat anumite vitamine pe care și le administra printr-o branulă.

La ultima verificare de la ITM nu a prezentat probleme de sanatate. Cu toate astea managerul spune că lua medicamente pentru menținerea funcției cardiace.