Un medic român din SUA și-a tratat pacienții COVID cu un mix special de medicamente: "Niciunul dintre cei 800 de pacienți nu a decedat"

Este vorba despre antibiotice, steroizi și ivermectină sau hidroxiclorochină (în funcție de caz). „Am fost norocos. Niciun pacient nu a decedat. Niciunul dintre cei 800 de pacienți”, a afirmat dr. Radael Mirchcou.

Cazurile mai complicate au fost transferate medicului Ion Alexie, la spitalul Summerlin din Las Vegas, deoarece respectivii pacinenți aveau nevoie de îngrijire în secțiile de terapie intensivă, potrivit smartradio.ro.

Un aspect important menționat de Rafael Mirchou: nu au existat complicații legate de utilizarea ivermectinei sau hidroxiclorochinei.

„I-am tratat cu multiple medicații, inclusiv antibiotic, dexametazonă, antiinflamatoare, Tylenol, zinc, la care am mai adăugat al doilea antibiotic, dacă era nevoie. Am folosit inhalații cu Budesonidă. Foarte eficient. Am avut o perioadă când am folosit hidroxiclorochina, a fost de mare succes. Eu prescriu de 20 de ani hidroxiclorochina pentru afecțiuni reumatice, dar l-am folosit și pentru Covid. A fost de mare succes. În ultimul timp folosesc ivermectina (0,2 mg/kg corp).”

„Nu am avut nicio complicație asociată cu ivermectina și nici cu hidroxiclorochina. Încerc să transmit mesajul ăsta pentru colegii mei care au cazuri de Covid și pacienții lor așteaptă un tratament”.

