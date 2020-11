Medic stomatolog din Timişoara, despre pandemie: "Este mult mai controlabil un cabinet de stomatologie decât un supermarket”

La debutul pandemiei cu coronavirus, stomatologia ocupa locuri fruntaşe în topul celor mai expuse profesii, din punctul de vedere al riscului de infecţii.

În paralel, unul dintre cele mai recente studii publicate de American Dental Association (asociaţie non profit, reprezentând 163.000 de membri dentişti), arată faptul că politicile de siguranţă aplicate în domeniul stomatologiei indică o rată scăzută de infectare în această ramură medicală.

Medici stomatologi subliniază că şi înainte de pandemia cu coronavirus s-a lucrat cât mai steril cu putinţă

"Prin formarea noastră, ca medici stomatologi, am fost pregătiţi întotdeauna să lucrăm în condiţii deosebite. În sensul că avem contact direct cu pacienţii, care pot să aibă sau nu diferite afecţiuni infecto-contagioase. Încă din facultate şi rezidenţiat am fost învăţaţi să lucrăm cât se poate de steril şi să ne protejăm. Şi înainte de pandemie am lucrat cât mai steril cu putinţă, să ne protejăm atât pe noi, cât şi pacienţii. Aveam capelină, mască, vizieră, mănuşi de unică folosinţă. Se foloseşte dezinfectant la rece şi la cald”, a declarat vicepreşedintele Colegiului Medicilor Dentişti din Timişoara, notează adevarul.ro

Rata de infectare în randul medicilor stomatologi este mică

"Din practică, chiar dacă suntem una din profesiile cele mai expuse, rata de infectare a colegilor, şi aceea mică, nu a fost din cabinet. Pur şi simplu medicii au avut alte contacte, familiale, de amiciţie, de unde s-au infectat. Rata este mai mică decât într-un spital sau într-un supermarket”, a mai spus vicepreşedintele Colegiului Medicilor Dentişti din Timişoara.

Mai bine de jumătate din clienţi au renunţat să mai meargă la stomatolog de frica îmbolnăvirii cu COVID-19

"Ţinând cont de această stare de isterie şi de frică, pacientul îţi vine la ora actuală doar datorită unor situaţii de forţă majoră. Asta înseamnă o urgenţă sau dacă există o problemă estetică, i s-a rupt o lucrare, nu poate să vorbească. Altfel, nu vin. În starea aceasta generală de panică, autorităţile nu comunică cum trebuie, lumea este prudentă. E de înţeles”, a mai completat vicepreşedintele Colegiului Medicilor Dentişti din Timişoara.

Medic stomatolog, despre închiderea cabinetelor: Dacă vor dori să închidă cabinetele, încalcă şi dreptul la sănătate al pacientului

"Lucrurile sunt destul de complicate. Cred că sunt anumite interese, se umblă la Bucureşti, prin ministere, ca să se închidă cabinetele stomatologice. Ori nu cred că e normal să îmi interzică dreptul la muncă. Noi nu avem organizaţii care să apere interesele profesioniştilor. Dar dacă vor dori să închidă cabinetele, încalcă şi dreptul la sănătate al pacientului. Ce o să facem? Din ce plătim facturile şi totul? Oamenii tac, pentru că sunt obedienţi în sistem”, a mai precizat vicepreşedintele Colegiului Medicilor Dentişti din Timişoara.

Medic stomatolog: Este mult mai controlabil un cabinet de stomatolgie decât un supermarket

"Sistemul medical românesc a ajuns aşa cum a ajuns pentru că s-a aplecat capul şi au început să pască. Nu poţi să spui adevărul, asta este tragedia. Este mult mai controlabil un cabinet de stomatolgie decât un supermarket”, a mai spus vicepreşedintele Colegiului Medicilor Dentişti din Timişoara.

Medicii infecţionişti susţin că pericolul cel mare nu este în cabinetele stomatologice

"Unii văd că sunt isterizaţi de cabinetele stomatologice, dar se duc la întâlniri cu alte sute de persoane, care cu mască, care fără mască. Nu are logică să se ia o măsură de suspendare a activităţii dentiştilor. Ele trebuie să rămâne deschise, bineînţeles că vorbesc de cele care urmează şi respectă toate regulile, este controlat din punct de vedere epidemilogic, are medici responsabili. DSP-urile trebuie să verifice corectitudinea funcţionării acestor cabinete”, a punctat managerul Spitalului de Boli Infecţioase "Sfânta Parascheva” din Iaşi.