Ministrul interimar al Sănătății: "Hantavirusul nu este motiv de îngrijorare în România"

Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a dat asigurări că nu sunt motive de îngrijorare în România privind hantavirusul, având în vedere cazurile raportate la bordul unei nave de croazieră ce navighează în Oceanul Atlantic.

"Din ceea ce mi-au comunicat cei de la Institutul Naţional de Sănătate Publică şi aţi văzut un comunicat de presă al lor, nu există motive de îngrijorare în România. S-au dat elementele care sunt de specialitate", a afirmat Cseke Attila, joi, într-o conferinţă de presă.

Un număr de 15 cazuri de infecţie cu hantavirus s-au înregistrat în perioada 2023 - 2026 în România, dintre care unul în acest an, a informat Institutul Naţional de Sănătate Publică.

Riscul generat de focarul de hantavirus identificat pe un vas de croazieră este „scăzut” pentru „restul lumii”, a declarat miercuri pentru AFP directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), care consideră că această situație diferă foarte mult de începutul pandemiei de COVID-19, citat de Agerpres.

Trei oameni au murit, iar alte cazuri sunt investigate acum, după apariția focarului pe nava de croazieră care navighează în Atlantic, unde peste 150 de persoane au rămas blocate din cauza situației.

Specialiștii spun că virusul se transmite în principal de la rozătoare la om, prin inhalarea particulelor contaminate provenite de la șoareci. Totuși, Organizația Mondială a Sănătății ia în calcul și posibilitatea unei transmiteri interumane.

Boala poate provoca afecțiuni pulmonare severe și febră hemoragică cu afectare renală. Cu toate acestea, Organizația Mondială a Sănătății consideră că riscul pentru Europa, în contextul acestui focar, rămâne foarte scăzut.