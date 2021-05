NATO a început retragerea trupelor din Afganistan. Peste 600 de militari români se vor întoarce în țară

Plutonierul major Cosmin Cuceanu are şi acum coşmaruri, la trei ani de la scenele de groază. Era în Afganistan, într-o misiune de patrulare când totul s-a transformat în iad.

„Am avut ambele timpane afectate din cauza suflului puternic, schije în solduri, o coasta desprinsa și multiple leziuni pe corp. O parte s-au vindecat, o parte rămân pe veci”, a declarat plutonierul major Cosmin Cuceanu.

Rănile psihice nu se vindecă niciodată. Pot fi însă tratate, iar militarul învaţă să trăiască cu ele. Dar doar dacă are ajutor de specialitate. Ceea ce la noi în ţară nu există.

„Am fost lovit în abdomen, mi-a intrat o schija în abdomen. La trei ore am fost evacuat și am ajuns în FOB-ul Lacman unde am fost operat într-o primă urgenţă”, a spus Sorin Berechetaru.

Sunt sute de militari români care, odată întorşi din războaiele lumii, se recuperează în condiţii improprii. România nu are un Centru Dedicat eroilor de sacrificiu, cum există în Polonia, Ungaria sau Germania. Rănit grav în Afganistan, Marius Apostol a căutat în zadar un loc unde să se trateze la el în ţară.

„Spuneau că nu au medici specialiști, asistenți și nu au aparatură. Recuperarea militarilor răniți este de lungă durată”, a afirmat Marius Apostol, preşedintele AMVVD.

Sătui să fie ignoraţi de statul român, veteranii au început în 2016 să construiască ei un centru de recuperare, la Târgovişte. Investiţia trebuia finalizată cu bani europeni, dar nu a mai fost inclusă în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

„Am reușit să finalizăm în decembrie proiectul de 50 de milioane de euro. S-a depus dosarul nostru și a venit o hârtie de la Bruxelles. Comisia Europeana nu a blocat acest proiect al veteranilor, ci a hotărât suplimentări”, a mai spus Marius Apostol.

Veteranii îl acuză acum pe ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea că a blocat total proiectul de pe urma căruia ar beneficia sute de militari, poliţişti sau jandarmi.

„Sper ca cei care sunt în măsura să ia decizii să gândească bine, să analizeze problema și să sprijine veteranii, întrucât avem nevoie să fim tratați acasă”, a declarat pentru Antena 3 vicepreședintele AMVVD, Iulius Onica.

În următoarele luni, în România se vor întoarce peste 600 de militari dizlocaţi în teatrul de operaţiuni din Afganistan, odată cu retragerea trupelor NATO din acestă ţară.

Martori ai ororilor de acolo, ai noştri vor suferi în tăcere, iar mulţi vor claca, în lipsa unui ajutor de specialitate. Se numeşte stres posttraumatic, o boală pe care americanii o iau cât se poate de în serios, dar pe care autorităţile noastre o ignoră dintotdeauna.

