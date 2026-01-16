Nelu Iordache este eliberat din închisoare, după ce i-a fost redusă pedeapsa la jumătate

În 2021, Nelu Iordache a fost condamnat la 11 ani și 9 luni de închisoare cu executare. Sursa foto: Agerpres

Omul de afaceri Nelu Iordache iese vineri după-amiaza din închisoare, după ce i-a fost redusă pedeapsa la jumătate în dosarul fraudei cu fonduri europene alocate pentru construcţia autostrăzii Nădlac - Arad, potrivit surselor Antena 3 CNN. Toate acestea se întâmplă după ce magistrații Curții de Apel București s-au pronunțat în cazul afaceristului și au admis contestația în anulare formulată de acesta, împotriva hotărârii din 2021.

Curtea de Apel București a decis joi, 15 ianuarie, reducerea pedepsei lui Nelu Iordache după rejudecarea cazului într-o procedură specială. Astfel, pedeapsa afaceristului a fost redusă de la 11 ani şi 9 luni la 5 ani şi 10 luni închisoare, după ce instanţa a constatat că o parte dintre fapte s-au prescris.

Nelu Iordache, administrator al SC Romstrade SRL, a fost condamnat în acest dosar, în septembrie 2021, pentru mai multe infracţiuni, la care s-a adăugat o altă pedeapsă de 6 ani primită în dosarul Transalpina.

Judecătorii au constatat că pentru două dintre infracțiunile pentru care Nelu Iordache fusese condamnat – deturnare de fonduri europene și delapidare a intervenit prescripția răspunderii penale. Ca urmare, aceste condamnări au fost înlăturate, iar executarea pedepselor a încetat.

Instanța a reanalizat pedepsele rămase, cele pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, înșelăciune și o condamnare anterioară și le-a contopit, stabilind o pedeapsă finală de 5 ani și 10 luni de închisoare cu executare, față de 11 ani și nouă luni cât avea după ultima sentință. Altfel spus: pedeapsa i s-a înjumătățit.

În plus, Curtea de Apel a dispus anularea vechiului mandat de executare și emiterea unui nou mandat corespunzător pedepsei reduse, precum și deducerea perioadei deja executate, din septembrie 2021 până în prezent.

Decizia este definitivă în cazul afaceristului Nelu Iordache și nu mai poate fi atacată.