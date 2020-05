Nelu Tătaru: Ne pregătim pentru a treia etapă de relaxare. Când am putea scăpa de masca de protecție

„Am trecut de vârf, suntem pe panta descendentă. Ca număr total de cazuri infectate, aflate în analiza noastră, cred că o să ne apropiem de 20.000, dar având o creştere mică sau nesemnificativă de la o zi la alta sau alternând, mergând totuşi pe o scădere progresivă a acestui număr de cazuri. În acest moment avem sub 5.000 de cazuri active din cele circa 18.600”, a declarat Nelu Tătaru.

„Am avut o alternanţă a numărului de cazuri, am avut două zile cu o creștere a cazurilor noi, dar tot timpul am rămas sub 200 de cazuri la Terapie Intensivă, suntem pe panta descendentă”, a subliniat ministrul.

Tătaru a mai precizat că primele măsuri de relaxare sunt gestionate de către autorități, însă după 1 iunie este pregătită o a doua etapă, destul de bogată în măsuri de relaxare.

În acest moment, luarea temperaturii la intrarea în marile magazine și instituții, echivalentă unui minim triaj epidemiologic, rămâne în vigoare. Ministrul a precizat că, pentru instituțiile care nu respectă aceste măsuri, pot fi și amenzi, dar poate surveni și închiderea acelui agent economic, dacă se dovedește că a devenit un spațiu de transmitere.

Cu privire la măști, Nelu Tătaru a declarat că se va renunța în funcție de evoluția pandemiei.

„Ne gândim ca la sfârşitul lui iulie - august, să ajungem la o viaţă cvasi-normală, urmând să fim pregătiţi în eventualitatea celui de-al doilea val”, a spus Nelu Tătaru.

Ministrul a vorbit la Digi24 și despre o eventualitate a revenirii la restricții.

„O creștere bruscă a numărului de cazuri noi, o creștere a adresabilității unităților de primiri urgențe cu simptomatologie respiratorie, o creștere a numărului de cazuri în terapie intensivă, care să sufoce sistemul medical și secțiile de ATI, acela ar fi un moment în care ar trebui să luăm alte decizii”, a arătat ministrul Tătaru. El a subliniat însă că pentru reintroducerea restricțiilor ar trebui să asistăm la „o creștere constantă și exponențială” a numărului de cazuri.