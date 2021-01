Nicușor Dan revine după ce a zis că este normal să ai 19 grade în casă

Primarul general al Capitalei spune că declarația sa a fost tendențios interpretată.

"Pentru că au început să apară interpretări la o replică pe care am dat-o în seara asta la Digi24, vreau să precizez. Am spus că sunt țări în care temperatura de 19 grade în casă este normală, dar nu am spus că e normal să ai 19 grade în casă, la București. Un sistem de încălzire normal e un sistem în care fiecare are în casă ce temperatură vrea sii plătește proporțional.

Toate acțiunile mele din aceste două luni și jumătate de mandat au urmărit ca, pe termen mediu și lung, să avem un astfel de sistem", a explicat Nicuşor Dan, pe Facebook.

Primarul General a declarat luni, într-o conferință de presă la Primăria Capitalei, că se poate produce căldură la parametri normali, dar există riscul să crape rețeaua.

”În acest moment există clar două avarii minore pe rețeaua secundară care vor fi remediate până în cursul după-amiezii, însă există multe blocuri din Capitală care au furnizarea sub parametri”, a spus Nicușor Dan.

„15-20% dintre blocuri” în Capitală au parte de mai puțină căldură pentru a evita riscul unor avarii majore" - a explicat edilul.

Între timp, românii au avut parte de temperaturi extreme și cea mai friguroasă noapte din an. În Capitală, termometrele au arătat până la -11 grade Celsius.