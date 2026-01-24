Nicuşor Dan a dansat în Hora Unirii, alături de susţinători, la Focșani. Sursa foto: Inquam Photos / Tudor Pană

Preşedintele României, Nicuşor Dan, care a fost prezent, sâmbătă, la evenimentul organizat la Focşani, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, s-a "prins" şi el în hora Unirii, alături de susţinători şi reprezentanți ai autorităților publice locale. În tot acest timp, alţi oameni încercau să acopere muzica cu huiduieli.

De la Focşani, şeful statului a plecat spre Iaşi, unde va participa şi acolo la evenimentele oficiale organizate în Piaţa Unirii.

› Vezi galeria foto ‹

Nicuşor Dan a dansat în Hora Unirii, alături de susţinători, la Focșani. Sursa foto: Inquam Photos / Tudor Pană

Președintele Nicușor Dan a precizat, la Focşani, că românii trec prin „momente complicate”, dar a dat ca exemplu clasa politică de acum 167 de ani care, „cu toate limitele ei”, a reușit să ducă la capăt idealul Unirii Principatelor.

„Trăim momente complicate, dar într-o zi de sărbătoare cred că trebuie să ne bucurăm puțin și să reflectăm. Așa cum sărbătorile religioase sunt momente de miracol și de recunoștință pentru faptul că existăm pe acest pământ, 24 ianuarie este un moment de reflecție, de bucurie și de mândrie că niște oameni au fost în stare să scrie istorie aici”, a spus Nicușor Dan, într-o postare publicată pe contul său de Facebook.

Acum 167 de ani, o clasă politică, cu toate limitele ei, a reușit să ducă la capăt un ideal stabilit cu mult timp înainte. De aici pornește și întrebarea: ce este patriotismul? Patriotismul înseamnă, desigur, să fii mândru de cine ești, dar nu să te bați cu pumnul în piept. Patriotismul înseamnă să acționezi pentru ca potențialul pe care comunitatea ta îl are să fie realizat.

În opinia șefului statului, „patriotismul înseamnă asumare: să știi cine ești, cu bune și cu rele, și să corectezi, nu să dai mereu vina pe celălalt”.

„Pentru că sărbătorim un moment istoric, trebuie din nou să ne întrebăm ce putem face noi pentru țara aceasta și dacă suntem capabili să ne ridicăm la idealurile pe care cei de dinaintea noastră ni le-au lăsat.

Le spun și celor care au ales să huiduie autoritățile publice: acesta este un drept câștigat cu sacrificii. Dar acest drept vine și cu o responsabilitate: să vä uitați cu atenție la oamenii în care vă puneți speranțele și să gândiți nu doar pasul unu, ci și pasul doi. Aveți o responsabilitate față de voi, față de copiii voștri și față de România întreagă”, a spus șeful statului.