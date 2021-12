Nicușor Dan a fost amendat. Firea: ”A mințit și dovada este amenda de 5.000 de lei pe care a primit-o!”

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a încălcat legea când a refuzat să elibereze certificatul de urbanism în cazul blocului construit în sectorul 5 al Capitalei, astfel încât clădirea să fie racordată la rețeaua de electricitate.

Este verdictul Inspectorilor în Construcții care au răspuns unei solicitări formulate de Gabriela Firea.

”Nicușor Dan a încălcat legea și a ținut în beznă 90 de familii!

Inspectoratul de Stat în Construcții l-a amendat pe Nicușor Dan pentru că nu a emis în termenul legal certificatul de urbanism care le-ar fi dat dreptul familiilor la o viață normală.

Cât de cinic să fii ca primar general să ții sute de oameni - mulți copii și bătrâni - fără curent electric, în frig și beznă?!

Ne-a spus tuturor, în declarații publice, că ar comite o ilegalitate dacă semnează documentul. A MINȚIT și dovada este amenda de 5.000 de lei pe care a primit-o de la ISC!

Inspectoratul de Stat în Construcții a spus negru pe alb, într-un răspuns oficial, că Nicușor Dan nu a respectat legea nr. 50/1991. Era obligat să emită certificatul de urbanism care permitea asociației de proprietari să racordeze la rețeaua electrică blocul din strada Nicolae Drăgan nr. 5A. Nu i-a păsat de lege, nu i-a păsat de oameni!

Nicușor Dan este obligat de ISC să semneze certificatul urbanism! Curaj domnule primar general, aveți termen până în 28 Decembrie, doar să nu vă luați liber.

Domnule primar general, Nicușor, măcar de Crăciun fii mai bun!”, scrie Gabriela Firea pe Facebook.

‼️Nicușor Dan a încălcat legea și a ținut în beznă 90 de familii!‼️ ? Inspectoratul de Stat în Construcții l-a amendat... Publicată de Gabriela Firea pe Joi, 23 decembrie 2021

Nicuşor Dan, despre cazul celor 90 de familii din Sectorul 5: "Această construcție încalcă tot ce poate încălca"

Primarul general al Capitalei susține că ar fi o mare iresponsabilitate din partea lui să-şi pună semnătura pe certificatul de urbanism, deoarece clădirea este construită ilegal. În plus, spune el, ar avea probleme de risc pe care nu le-a evaluat nimeni până acum.

Primarul general al Capitalei susține că se vor găsi soluții în perioada următoare. Cert este că până atunci, oamenii vor îndura frigul, iar copiii își vor face, în continuare, temele la lumina lumânării

"Am spus că este iresponsabil să semnezi acolo. Această lucrare nu s-ar fi putut termina în timp util până la venirea frigului. Avem acolo o problemă socială care vizează 90 de familii, pe care încercăm să o rezolvăm. Și mai avem o problemă de justiție, pentru că nu e normal ca în secolul 21, 90 de familii să fie păcălite de un investitor, dar și de o autoritate publică, Primăria Sectorului 5, deci îi așteptăm pe acești oameni să le dăm consultanță juridică pentru a își recupera investiția pe care au făcut-o.

Și acum câteva detalii tehnice cred că sunt utile.

Această construcție încalcă tot ce poate încălca în ceea ce privește urbanismul. Încalcă înălțimea maximă, are două etaje în plus - asta e cel mai puţin important. Încalcă densitatea construită de trei ori, dublează potul maxim, deci amprenta la sol e de două ori mai mare decât ar trebui să fie. Foarte important legat de securitatea la incendiu - nu respectă nici distanţe laterale, nici distanţe posterioare.

Conform hotărârii de Consiliu, ar trebui să aibă 72 de locuri de parcare şi ea are 0. Deci astea sunt principalele motive de negalitate, cel mai important fiind distanţa laterală care e corelată cu securitatea la incendiu.

În România, în curprinsul anilor 2020 s-a schimbat legislaţia în construcţie, adică s-a adus o modificare la legea 50. Până în 2020 se mai putea, chiar dacă o construcţie depăşea parametrii urbanistici. Se mai putea dacă făceai nişte studii de siguranţă a construcţiei şi de securitate la incendiu. Chiar dacă aceşti parametri erau depăşiţi, era o decizie de oportunitate dacă intrai în legalitate cu această construcţie.

Deci dacă noi am fi fost înainte de 2020 şi această problemă ar fi venit la noi, am fi putut să trimitem aceşti oameni la un proiectant sau la un verificator în securitatea construcţiei (...) După 2020 nu se mai poate intra în legalitate cu astfel de construcţie", a explicat Nicuşor Dan.

Cazul celor 90 de familii cu copii mici dintr-un bloc din Sectorul 5 al, difuzat în exclusivitate la Antena 3

Copiii îşi fac temele la lumina lumânării şi îndură frigul. Situaţia s-ar putea rezolva cu o simplă semnătură pe un certificat de urbanism. O semnătură pe care primarul general Nicuşor Dan nu a dat-o.

Ca să facă mai cald în casă, unii locatari n-au de ales decât să se expună la un risc uriaş şi ţin aragazul pornit ore în şir.

Oamenii sunt disperați, mai ales că multe din familii au şi copii mici. Printre ei, Daria, o fetița care speră ca de ziua ei, pe 13 decembrie, acasă să fie lumină şi cald.

„Nu putem să dăm drumul la lumină. Nu avem curent, stăm pe întuneric. Dacă semnăm actele se va face lumină. Mi-e frică de întuneric şi umblu în casă cu lanternele. Am o păturică groasă şi pijamale groase rău, rău. Uneori mai îngheț de frig. De ziua mea, în loc de cadou vreau să am lumină", a spus micuţa Daria.

Soluţia este doar în mâna primarului general Nicuşor Dan. Oamenii din blocul fără curent au încercat în repetate rânduri să ia legătura cu el pentru a scăpa de coşmar, însă edilul nu a răspuns strigătelor de ajutor.

Întrebat de un reporter Antena 3 despre acest caz revoltător, Nicuşor Dan spune că este vorba despre o clădire construită ilegal şi a aruncat vina pe altcineva.

Certificatul de urbanism al imobilului a fost semnat atât de arhitectul şef al Capitalei, cât şi de secretarul general al Primăriei Capitalei, deci, ca atare, blocul nu poate fi considerat ilegal.

Drama a 90 de familii care îndură frigul şi întunericul din case, pe larg, în materialul de mai jos.

Refuzarea certificatului de urbanism, un abuz

Într-un comunicat de presa, umaniștii, prin vocea Ramonei Ioana Bruynseels, președintele PPU (social-liberal) București, transmit că blocul respectiv a fost construit perfect legal și că refuzul eliberării certificatului de urbanism este un abuz.

Consideram ca refuzul dumneavoastra categoric de semnare a certificatului de urbanism este un abuz; mai ales ca nu putem ignora faptul ca in 2016 a fost emis un certificat de urbanism similar de catre domnul arhitect Sef al Municipiului Bucuresti Adrian Bold, iar in 2018 a mai fost emis un al doilea certificat de urbanism identic de catre domnul Arhitect Stefan Calin Dumitrascu. Deoarece in prezent, domnul arhitect Adrian Bold, este angajatul Primariei Generale a Municipiului Bucuresti, in functia de Arhitect Sef al Directiei Generale de Urbanism si Amenajare a Teritoriului, nu putem decat sa va suspectam, domnule Primar General, fie de dezinformare fie de rea credinta.

In acelasi timp, domnule Primar, ne exprimam ingrijorarea fata de afirmatia dvs ”asta nu inseamna ca, daca ai o cladire ilegala trebuie sa o demolezi” si speram ca ea nu reprezinta o amenintare voalata la adresa asociatiei de proprietari beneficiara.

Drept urmare, neavand o expertiza tehnica in baza careia sa va justificati refuzul de a ajuta aceste 90 de familii, va rugam insistent sa semnati actele atat de necesare acestor oameni”, se mai spune in comunicatul de presă.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal