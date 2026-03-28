Ninsori puternice în mai multe județe din țară. Elena Mateescu anunță când se încălzește vremea

Iarna s-a întors în multe zone din ţară. La munte ninge abundent şi viscolit încă de vineri seară, iar la altitudini mai mari stratul de zăpadă ajunge până la 50 de centimetri. Directoarea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a explicat, la Antena 3 CNN, că va ploua și va ninge din ce în ce mai puțin începând de luni, 30 martie, iar spre finalul săptămânii vremea va fi una de primăvară, mai ales în partea de sud a țării.

A nins atât de mult în ultimele 24 de ore, încât în unele zone din judeţul Gorj, drumarii au intervenit cu utilajele pentru a deszăpezi şoselele. În stațiunea Straja s-a depus un strat generos de 10 centimetri de zăpadă. De asemenea, a nins viscolit și Olt, dar și în județele Caraş-Severin și Hunedoara, în zonele de munte de peste 1.800 de metri.

Directoarea ANM a declarat, la Antena 3 CNN, că nu este neobișnuit să ningă atât de mult în luna martie.

„Luna martie confirmă capriciile debutului anotimpului de primăvară în țara noastră, de la perioade foarte călduroase și am avut, cel puțin de la începutul lunii și până în data de 25-26 martie, valori și zone în care temperaturile au urcat până la 20 de grade Celsius. De asemenea, cea mai secetoasă perioadă din istorie. Este bine că a plouat. Să luăm partea bună a lucrurilor.

La munte, într-adevăr, a nins la altitudini mai mari de 1.700 de metri, acolo unde și intensificările vântului au fost puternice, peste 85-100 de kilometri pe oră, determinând viscol și nu în ultimul rând și un strat consisent de de zăpadă”, a spus Elena Mateescu.

Vremea va începe să revină la normal, treptat, de la începutul săptămânii viitoare, a estimat șefa ANM.

„Până luni dimineață rămâne în vigoare și atenționarea meteorologică de cod galben, ce vizează atât cantitățile importante de precipitații.

(...) La munte, de asemenea, vor continua ninsorile, intensificările de vânt. Abia de luni ne vom afla sub influența unui proces de diminuare a ceea ce înseamnă cantitățile de precipitații, iar din punct de vedere termic să înregistrăm treptat, pe parcursul săptămânii viitoare, valori apropiate de normalul termic al datei din calendar, și anume valori între 10 până la 18-19 grade Celsius, mai ales în extremitatea de sud”, a mai spus șefa ANM.