Noi măsuri pentru fluidizarea traficului la granița cu Moldova. Apar piste noi pentru camioane, fluxuri separate și program extins

<1 minut de citit Publicat la 10:09 06 Noi 2026 Modificat la 10:09 06 Noi 2026

Noi măsuri pentru fluidizarea traficului la granița cu Moldova. Sursa foto: Poliţia de Frontieră / facebook

Poliţia de Frontieră Română a anunţat, vineri, măsuri comune pentru fluidizarea traficului de camioane la frontiera României cu Republica Moldova. Astfel, apar piste suplimentare pentru camioane, iar personalul va fi adaptat volumului de trafic.

"Măsuri comune pentru fluidizarea traficului de camioane la frontiera României cu Republica Moldova.

Poliția de Frontieră Română și Autoritatea Vamală Română, împreună cu autoritățile partenere din Republica Moldova, au convenit noi măsuri pentru reducerea timpilor de așteptare și eficientizarea controalelor la frontieră.

Printre acestea se numără operaționalizarea a două piste suplimentare la PTF Galați - Giurgiulești, separarea fluxului de camioane fără încărcătură la PTF Albița - Leușeni, precum și suplimentarea personalului în funcție de volumul traficului.

Totodată, începând cu 3 noiembrie, transportul cerealelor din Republica Moldova către România se desfășoară fără întreruperi pe timpul nopții, prin PTF Stânca – Costești", a transmis Poliţia de Frontieră.

Cooperarea și coordonarea permanentă dintre autoritățile celor două state continuă, în vederea asigurării unui trafic de mărfuri mai fluent și mai predictibil, au mai completat autorităţile.