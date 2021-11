Octavian Jurma: "Greu job să prezinţi serios haosul care va urma de luni în şcoli ca organizare raţională"

Elevii se întorc în bănci doar în şcolile şi grădiniţele unde rata de vaccinare depăşeşte 60 la sută, ceea ce înseamnă puţin peste jumătate dintre şcolile şi grădiniţele din toată ţara.

Restul copiilor vor rămâne tot în online.

Anunţul lui Sorin Cîmpeanu a încins deja toate taberele, iar testele de salivă pentru elevi nu vor ajunge la timp, în ciuda promisiunilor autorităţilor.

Potrivit ministrului Educaţiei, peste 70% din personalul din școli este vaccinat. Cei mai mulți sunt din Ilfov, București și Cluj.

Ovtavian Jurma: "Greu job să prezinţi serios haosul care va urma de luni în şcoli ca organizare raţională"

"Nervii parintilor si profesorilor va fi egalat doar de inutilitatea mascaradei.

Era mai cinstit inainte. Nu ne intereseaza riscul epidemiologic in scoli si produs de scoli. Cu asta basta

Ce sens are sa vopsim stalinismul in... specialism, sau cum sa ii spunem? Daca doriti ca specialistii sa revina la carma pandemiei puteti semna acum online aceasta scrisoare deschisa", a scris Octavian Jurma, vineri, într-un mesaj transmis pe contul său de Facebook.

Totodată, experţii în Sănătate Publică spun că sistemul educaţional nu este pregătit pentru revenirea elevilor în bănci şi cer autorităţilor să asigure echipamentele necesare pentru protejarea copiilor.

Aceştia atrag atenția că dovadă stau focarele care au apărut în şcoli la scurt timp de la revenirea copiilor în bănci.

De asemenea, aceștia spun că nu avem sisteme de aerisire în clase, suficiente materiale de protecție și nici teste.

Octavian Jurma: "Pregăţiti-vă să o luam de la capăt"

Cercetătorul susţine că, prin această decizie, autorităţile "au distrus din nou campania de vaccinare dar şi certificatului verde".

"Nu pot sa exprim in cuvinte ce sentiment imi lasa aceasta decizie...

Nu au preluat nimic din propunerile si petitiile zecilor de mii de parinti si a asociatiilor care ii reprezinta. 0% dialog social, 100% dictat politic in spirt cazon de tip "ordinul se executa, nu se discuta"

Aruncand acest criteriu, perfect arbitrar, de "60% dintre profesori si personal vaccinati" doar ca pretext pentru a ignora situatia epidemiologica, Presedintele arunca securea razboiului in sanul societatii civile de parca nu am fi suficient de divizati.

Efectul epidemiologic al masurii este infim. 60% din personal vaccinat nu poate impiedica scoala sa devina un focar, pentru ca inseamna un procent de sub 30% din comunitatea scolii respective.

Efect este psihologic insa este imens pentru ca obligatia de vaccinare nu este inclusa in ordin, doar invitatia la ura si resentimente.

Probabil a fost mutilata propunerea ca scolile sa se deschida in functie de rata de vaccinare din localitatea respectiva + incidenta sub 3 la mie + certificat verde la intrarea in scoli pentru toti (elevi + profesori) + o carantina pentru toti pana coboram sub 3 la mie + certificat verde pentru toti dupa 3 la mie.

Acum e vina profesorilor ca nu se deschid scolile.

Medicul epidemilog spune că profesorii ”au devenit inamicul numărul unu”

Ei au devenit inamicul numarul 1 din cauza carora scoala nu se poate deschide, nu incompetenta si neglijenta voastra. Am terminat cu demonizarea medicilor si acum a venit randul profesorilor.

Ce sa facem? Ar trebui ca parintii sa fugareasca profesorii cu furcile pe strada ca se se vaccineze? Sa ne transferam copiii in scolile vaccinate?

Cand sa se vaccineze profesorii si personalul scolar? De ce nu au auntat asta acum 2 saptamani? Se stia exact unde vom fi azi. Gata cu certificatul verde? De ce nu il folosim?

Dar copiii ce bai au? Ei de ce sa nu fie vaccinati 60% in licee?

Dar parintii ce bai au? Ei de ce sa nu fie vaccinati 60%.

Dar comunitatea in care traiesc elevii ce bai are? De ce sa nu fie vaccinata 60%?

Dar tara ce bai are? De ce sa nu fie vaccinata 60%?

Sute de copii in spitale, zeci de copii la ATI, sute de orfani. Zeci de profesori morti, sute de profesori si mii de parinti schiloditi de boala. Acesta e pretul scolii deschise indiferent de gravitatea situatiei epidemiologice doar ca sa nu inchidem nimic in jurul scolilor.

Au distrus din nou campania de vaccinare dar si certificatului verde. Pregatiti-va sa o luam de la capat...

Ma opresc aici pentru ca revolta ma face sa scriu lucruri pe care apoi o sa le regret", scrie Octavian Jurma într-o altă postare.

