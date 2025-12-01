Oficial NATO: Ar trebui să fim „mai agresivi” la adresa Rusiei. „Un atac preventiv ar fi o variantă, dar nu ne caracterizează”

Militari NATO în cadrul unor manevre ale Alianței în Polonia. Foto: Profimedia Images

NATO ia în calcul o atitudine „mai agresivă” la adresa Moscovei, ca răspuns la atacurile cibernetice, acțiunile de sabotaj și încălcările spațiului aerian comise de Rusia, a declarat un în alt oficial militar al Alianței Nord-Atlantice, citat de Financial Times.

„Luăm în calcul toate variantele. Pe partea atacurilor cibernetice, suntem mai degrabă reactivi. Să fim mai agresivi sau pro-activi, în loc de a fi reactivi, este ceva la care trebuie să ne gândim”, a declarat amiralul Giuseppe Cavo Dragone, șeful Comitetului militar al NATO.

Declarația oficialului militar al NATO vine în contextul unei creșteri pe continentul european a atacurillor specifice războiului hibrid - unele atribuite Rusiei, altele cu autor încă necunoscut - precum atacuri cibernetice sau tăierea cablurilor submarine din Marea Baltică.

O dronă rusească a încălcat, de asemenea, zilele trecute spațiul aerian al României. Armata română și NATO au ridicat în aer două avioane F-16, respectiv Eurofighter, care au avut contact „intermitent” radar și vizual cu drona, pe care nu au reușit să o doboare.

O atitudine „proactivă” sau mai „agresivă” a Alianței ar presupune lansarea de atacuri cibernetice, o capacitate de care dispun mai multe țări NATO. În schimb, țările Alianței încă nu au un răspuns adecvat împotriva acțiunilor de sabotaj ori incursiunilor cu drone.

Dragone a spue că „o lovitură preventivă” ar putea fi considerată „o acțiune defensivă”, dar a adăugat că o astfel de măsură nu e caracteristică NATO: „Încă e departe (un astfel de scenariu) de modul nostru de acțiune și de modul nostru de comportament”.

„A fi mai agresiv, în comparație cu agresivitatea oponentului nostru ar putea fi o opțiune. Problemele țin de cadrul legal și limitările de jurisdiciție, legate de cine ar urma să întreprindă astfel de acțiuni”, a spus oficialul militar al NATO.