Operații pentru silicoane pe banii statului - Cât costa o intervenție la Spitalul de Arși și cum ajungeau pacientele la medicii de acolo

Astfel, procurorii DNA au început urmărirea penală pe numele doctorului Vitalie Stan, medic primar și manager al Spitalului Clinic de Urgență, Chirurgie Plastică și Arsuri din București pentru 16 infracțiuni de luare de mită.

Dintr-o interceptare reiese că o pacientă s-a înțeles cu un medic să ii efectueze în spital o operație de implant mamar în schimbul unei sume cuprinsă între 2.500 si 2.800 de ruro, suma din care o parte va fi remisa medicului anestezist.

Potrivit procurorilor, doctorii esteticieni primeau mită și foloseau aparatura sau sălile de operație de la spitalul de Arși. Întrucât banii pe care îi primeau le intrau direct în buzunar, acestia luau tarife chiar și de zece ori mai mici decât cele din clinicile private.

Silcioane cu 2.500 de euro în spital de stat

Pacienta: Alo! Buna Ziua!

Medic: Buna ziua!

Pacienta: M.P. ma numesc. [...] In primul si-n primul rand imi doresc foarte mult sa-mi fac implant cu silicon, asa.

Medic: Asa.

Pacienta: Asa si la ce pret este, la dvs. pe pagina nu scriu preturile?

Medic: Da, nu la mine nu sunt scrise. A, pai iarasi este foarte greu sa va spun un pret exact, trebuie mai intai sa va vad, trebuie sa vad daca aveti nevoie si de ridicare, depinde si de implantul pe care-l folosim rotund, anatomic, si de firma. E greu sa va spun asa, daca vreti pot sa va dau un pret aproximativ.

Pacienta: Da, va rog din suflet.

Medic: Deci, de exemplu cu implante rotunde M... sau M..., sunt cele pe care le folosesc eu si care sunt cele mai bune este in jur de 2.500 euro, incluzand operatie, anestezie, medicamente, spitalizare, analizele, toate controalele post operatorii si implantele.

Pacienta: Si ce mai vroiam sa va intreb. Am mai sunat undeva si mi s-a spus ca trebuie sa-mi fac analizele de acasa, ca... o intreaga nebunie.

Medic: Nu trebuie sa le faceti acasa, le facem la noi in spital, veniti, va vad, va explic ce trebuie sa faceti, este greu sa va spun prin telefon.

Pacienta: Da.

Medic: Nu trebuie sa le faceti acasa, in orice caz, vi le iau eu.

Pacienta: Stiu, si ce vroiam sa va mai spun sa nu va mai retin, ca ma gandesc...

Medic: Nu, nu acum chiar pot sa vorbesc ca acum sunt pe drum. Inainte chiar nu puteam ca faceam o gramada de chestii dar acum pot, puteti sa ma tineti oricat.

Pacienta: Deci, eu imi doresc neaparat, deci, nu stiu in 3 saptamani maxim, deci nu stiu, vreau implant, deci musai, pentru ca am o fetita de un an si trei luni, si...

Medic: A, deci inseamna ca daca aveti fetita, inseamna ca aveti nevoie si de ridicare.

Pacienta: Am sanii asa moi si ma deprima chestia asta, nu-mi place deloc.

Medic: Ihi.

Pacienta: Si inainte de sarcina aveam sanii pot sa zic ca destui de mari si...

Medic: Da.

Pacienta: Si acuma sunt asa, nu, cu nimic nu-mi sta bine.

Medic: Da, va cred, va inteleg, stiu.

Pacienta: Asa, si de aceea vroiam sa stiu un pret si cand as putea sa ma programez, deci daca vreau in maxim 3 saptamani, fac de acum programare, imi faceti atunci, sa mai revin cu un telefon, cum facem?

Medic: Nu, mai intai veniti la o consultatie.

Pacienta: Asa.

Medic: Sunteti din Bucuresti?

Pacienta: Nu, sunt de langa Targu Jiu.

Medic: Ah, oricum ideea e ca trebuie sa veniti la o consultatie separat fata de operatie, pentru ca nu...

Pacienta: Nu ati putea sa ma consultati astazi si nu stiu, maine sa facem operatia?

Medic: Mmmm. Am mai facut asa cu paciente care vin de afara si care intr-adevar nu pot sa vina de doua ori, dar nu prea obisnuiesc. E cam riscant pentru ca, nu stiu, macar sa-mi trimiteti niste poze pe e-mail sa vad cum aratati.

Pacienta: Dati-mi o adresa de e-mail.

Medic: Sa pot sa-mi dau cu parerea macar.

Pacienta: Va rog.

Medic: Si programare facem la telefon, aaa, va trec in agenda si veniti cu o zi-doua inainte, pentru ca stiti ce se intampla? Deci eu sunt foarte, foarte aglomerata, deci am foarte multe programari si foarte multe operatii, aaa..., trebuie sa fiu cu agenda in fata.

Pacienta: Da, da, da.

Medic: O sa va rog sa ma sunati diseara pe la 8 si un sfert.

Pacienta: Da.

Medic: Ca sa fiu cu agenda in fata si ca sa stiu cam cand am putea sa facem programarea pentru operatie.

Pacienta: Da.

Medic: Dumneavoastra o sa va tin locul, pentru ca eu asa fac sunt doctor cinstit, ma rog, tin locul oamenilor pe care ii programez.

Pacienta: Am auzit foarte multe lucruri bune despre dvs. Nu va cunosc ca nu am de unde si...

Medic: Si am sa va tin locul si veniti cu vreo doua zile inainte, stati in Bucuresti, va gasiti undeva si veniti cu doua zile, facem consultatia, vedem ce implante, pentru ca exista riscul de exemplu sa nu aiba implantele pe stoc si sa dureze o zi, doua pana vin, de aia am zis macar doua zile inainte. Intelegeti?

Pacienta: Da, inteleg, inteleg.

Medic: Si eu nu mai pot sa modific dupa aceea data operatiei. Si de aia ziceam, macar sa-mi trimiteti niste poze pe e-mail sa pot sa-mi dau cu parerea si mai vorbim diseara la telefon pe la 8 si un sfert.

Pacienta: Perfect este, dati-mi adresa si va si trimit poza.

Medic: Pai adresa este, o gasiti pe site la mine.

Pacienta: A, perfect

Medic: La contact este [email protected]***ro.

Pacienta: Bun.

Medic: Mai imi ziceti o data numele va rog.

Pacienta: P.M..

Medic: Eu o sa va trec in agenda ca ma sunati diseara si diseara cand o sa ma sunati o sa fiu cu agenda in fata, ma uit si o sa gasim un loc pentru programare, asta daca nu vreti sa veniti mai devreme la consultatie, daca nu aveti timp si drum.[...]!