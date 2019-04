Ordonanța de clasare din dosarul ”Sufrageria lui Oprea”: Kovesi a fost prezentă la Oprea acasă în seara alegerilor din 2009. Procurorii nu au deranjat-o nici măcar cu o întrebare

foto: Agerpres

Lumea Justitiei a intrat in posesia ordonantei de clasare din dosarul "Sufrageria lui Oprea", dispusa de procurorul Ioan Sandru, in prezent adjunct al Sectiei de urmarire penala si criminalistica de la PICCJ. Dupa mai multe solicitari si insistente, zilele trecute, pe cand Augustin Lazar nu isi anuntase pensionarea si presedintele Klaus Iohannis nu semnase decretul care ii baga lui Lazar in buzunar o pensie de circa 27.000 lei lunar,Parchetul General ne-a comunicat integral ordonanta de clasare dispusa in dosarul nr. 213/P/2017 cunoscut ca "Sufrageria lui Oprea", dosar deschis din oficiu ca urmare dezvaluirilor facute de jurnalistul Dan Andronic.

Fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi a participat la "evenimentul de natura privata" organizat in locuinta liderului politic Gabriel Oprea in seara alegerilor prezidentiale din 2009, pe cand ocupa functia de procuror general al Romaniei.

Concluzia procurorului Sandru vine astfel sa contrazica declaratiile Laurei Kovesi acordate in 17 ianuarie 2017 Agerpres, potrivit carora nu a participat la evenimente private organizate alaturi de politicieni: "Cred ca o sa fie singura data cand o sa comentez ce fac eu in timpul liber, pentru ca ceea ce se intampla in spatiul privat al oricarui demnitar trebuie sa ramana acolo. Insa, va spun ca la evenimente private, organizate de persoane care au dosare penale, au avut dosare penale sau care sunt investigate de DNA, nu am participat".

