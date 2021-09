Pacientă bolnavă de cancer refuzată la Spitalul de Urgență din Galați. Femeia merge 10 ore cu trenul pentru rețete și concediu medical

Femeia este nevoită acum să facă lunar 10 ore cu trenul la Cluj pentru rețete și concediul medical.

Surse din cadrul anchetei susțin că nu ar fi un caz singular, dar greu de dovedit pentru că oamenii nu depun plângeri. Pacienta în vârstă de 41 de ani a fost diagnosticata cu cancer la sân în urma cu trei luni.

Liana Niculeț a ales să se opereze la Cluj, unde de altfel a fost și depistată. Operația efectuată în urma cu o luna a decurs în condiții bune.

Pe 24 august și-a depus documentele la registratura Policlinicii Spitalului de Urgență din Galați pentru a fi luata în evidență.

Urma că de aici, unde are și domiciliul de reședință să primesca lunar concediul medical, rețete și diverse trimiteri la examinări oncologice.

”Am fost operată şi tratată la Inst. Oncologic de la Cluj, ulterior trebuia să fiu luată în evidenţă la Galaţi, unde am reşedinţa. Am depus dosarul pe 24 august la registratura Oncologică din Policlinica Spitalului Judeţean.

Mi s-a spus că este complet şi mi s-a dat o programare la dr. Păduraru pe 6 septembrie. Am venit conform programării, iar dumnealui s-a uitat pe dosar vreo 2-3 minute, m-a îmntrebat unde mă voi trata şi am zis – Cluj, deoarece acolo mă operasem. Iar dumnealui a spus că nu mă poate lua în evidenţă, să îmi depun dosarul acolo unde m-am operat. M-am simţit umilită, dezamăgită, vinovată că m-am îmbolnăvit, vinovată că trebuie să ajung la uşile medicilor” ne-a povestit pacienta.

Conform legii şi diagnosticului am dreptul la 1 an de zile concediu medical, dar pentru asta trebuie să fiu luată în evidenţă. Concediu se eliberează la 30-31 de zile şi eu nu pot să mă duc lunar la Cluj, 10 ore dus şi 10 ore întors doar pentru un concediu medical sau dacă am nevoie de vreo trimitere ori reţetă.

A fost programata pe 6 septembrie, dar regretă acum că întâlnirea cu medicul specialist nu a fost înregistrată.

Însă cum întâlnirea pacient – medic nu a fost înregistrată, conducererea spitalului se apară și susține că nu e nimic adevărat. Sin dr. Ionut Banesanu – purtatot cuvânt Spital Urgenta Galați Cu toate acestea administrația spitalului nu poate raspunde la întrebarea de ce a venit totuși pacienta la cabinet, doar așa pentru o discuție cu medicul.

Totuși pentru a evita distanța până la Cluj, femeia intenționează să apeleze la Spitalul Oncologic de la Iași.

În cazul în care se dovedește că femeia a avut dreptate amenda percepută e mai mult simbolică 1.500 de lei.

