Porturile din Constanța, blocate de furtună. Vântul puternic oprește încărcările și descărcările de nave

<1 minut de citit Publicat la 09:48 21 Feb 2026 Modificat la 09:48 21 Feb 2026

sursa foto: Antena 3 CNN

Vremea extremă a pus stăpânire pe zona de sud-est a României. Județul Constanța se află sub avertizare de cod galben de vânt și ploi, iar efectele s-au resimțit imediat în transportul maritim și rutier.

Încă de vineri, autoritățile portuare au luat decizia de a suspenda toate manevrele în porturile Constanța Nord, Constanța Sud-Agigea, Midia și Năvodari. Din cauza rafalelor de vânt care ating la mal 40 km/h, iar în larg depășesc 50-60 km/h, nicio navă nu mai poate fi descărcată sau încărcată.

Comandanții navelor aflate în radă au fost avertizați să rămână bine ancorați și să mențină luminile de avertizare aprinse pe tot parcursul nopții pentru a evita orice incident.

Pe lângă vântul tăios, temperaturile au scăzut drastic, situându-se în jurul valorii de 0°C. Precipitațiile sub formă de ploaie și vântul puternic fac deplasarea dificilă și în oraș.

Meteorologii avertizează că aceste condiții se vor menține cel puțin până duminică. Autoritățile le recomandă cetățenilor să evite drumurile care nu sunt urgente pentru a preveni blocajele în trafic și accidentele cauzate de vizibilitatea redusă.