Premierul Nicolae Ciucă a explicat de ce nu vor fi majorate pensiile românilor cu 15% de la 1 ianuarie 2023

Premierul Nicolae Ciucă a explicat care este motivul pentru care pensiile românilor nu vor fi majorate cu 15% de la 1 ianuarie 2023.

Sursa foto: Hepta | Mediafax Foto / Eduard Vinatoru

”Aseară am avut o ședință foarte bună în coaliție, o ședință în care am luat o decizie pentru cetățenii români.

Așa cum am spus de fiecare dată, nu luăm decizii pentru electoratul PNL, sau electoratul PSD, sau alte electorate, ci luăm decizii pentru cetățenii români.

S-au vehiculat mai multe cifre, cifrele acelea au fost discutate din punct de vedere al abordării tehnice. Era foarte clar că orice decizie luăm trebuie să fie în primul rând legală, trebuie să fie sustenabilă și trebuie să fie dezirabilă.

Având pe masă aceste cifre, aseară am putut să discutăm și să cădem cu toții de comun acord că putem să asigurăm o creștere a punctului de pensie cu 12,5%. De asemenea, să ne ducem cu ajutoare către toți cetățenii cu veniturile cele mai mici, stabilind nivelurile de sprijin așa cum au fost comunicate aseară. Și anume pentru cei cu un venit de până la 1500 de lei, 1000 de lei ajutor în două tranșe. Pentru cei cu un venit între 1501 lei și 2000 de lei, un ajutor de 800 de lei în anul 2023, în două tranșe, iar pentru cei cu venituri între 2001 lei și 3000 de lei, 600 de lei ajutor în două tranșe.

Sigur că au fost decizii care au vizat și continuarea demersurilor, a deciziilor, luate astfel încât o dată la două luni de zile să fie alimentate acele vouchere în valoare de 50 de euro pentru cei care în anul 2023 aveau o pensie de până la 1500 de lei. Acum am ridicat plafonul la 1700 de lei pentru că, probabil că o dată cu această decizie de a mări punctul de pensie, pensiile vor crește și trebuie să continue să beneficieze de acest sprijin.

De asemenea, a fost decisă măsura pentru energie astfel încât anul viitor, în două tranșe, 1400 de lei vor fi asigurați pentru toți pensionarii care au pensii mai mici de 2000 de lei și vârstă mai mare de 60 de ani.

Vor fi indexate și alocațiile copiilor cu rata inflației. De asemenea, cea de-a 13-a indemnizație pentru persoanele cu handicap și desigur actualizarea pensiei veteranilor de război și a văduvelor veteranilor de război din 2018, ceea ce înseamnă aproximativ 30%.

Am luat toate aceste decizii pe baza datelor și este o măsură sustenabilă. Nu ne putem permite ca deciziile pe care le luăm să ne ducă în așa fel încât să avem riscuri mai mari decât sunt create oricum în actualul context. Deci decizia este sustenabilă, nu am luat decizia până ce nu am avut fiecare bănuț în față”, a explicat premierul Nicolae Ciucă.