Premieră la Mintia. Prima turbină a fost sincronizată cu Sistemul Energetic Național. Ce putere a atins și când va produce din nou

1 minut de citit Publicat la 11:50 16 Oct 2026 Modificat la 11:50 16 Oct 2026

Centrala de la Mintia este considerată un proiect strategic. Foto: Agerpres

Turbina numărul 1 a centralei pe gaz Mintia a fost sincronizată joi cu succes, pentru prima dată, cu Sistemul Electroenergetic Național, potrivit unui comunicat difuzat vineri de Transelectrica. Conform sursei citate, următoarea zi de producție este programată luni, 19 octombrie 2026.

Ulterior, sunt planificate aproximativ trei săptămâni de teste zilnice în intervalele de seară.

"Ieri, 15 octombrie 2026, Turbina cu Gaz 1 (TG1) din cadrul Centralei Electrice cu Ciclu Combinat (CECC) Mintia a fost sincronizată cu succes pentru prima dată la Sistemul Electroenergetic Național (SEN). Acest moment cheie a marcat începutul etapei de testare a echipamentelor și sistemelor de producere a energiei electrice în condiții de funcționare conectată la SEN.

Turbina nr. 1 de la Mintia a atins la teste o putere de 135 MW

În prima zi de funcționare în regim de teste, turbina a fost conectată la SEN în două intervale, primul începând cu ora 11:15, iar cel de-al doilea la ora 12:21. În cadrul celui de-al doilea interval de funcționare, turbina a atins o putere brută maximă de 135 MW, la bornele generatorului. Testele din această primă zi de funcționare s-au încheiat la ora 16:35", precizează comunicatul companiei.

În perioada următoare, vor fi realizate reglaje și ajustări tehnice ale sistemelor și subsistemelor turbinei, în vederea optimizării parametrilor de funcționare.

Transelectrica SA și compania MASS Global au convenit corelarea testelor cu necesitățile de funcționare ale Sistemului Electroenergetic Național.

Testele din următoarele trei săptămâni se vor desfășura în intervalele de seară, astfel încât producția planificată va intra în sistem la vârful de consum din acea parte a zilei.

Prin această abordare, contribuția centralei Mintia va putea fi valorificată în intervalele cu cerere ridicată de energie electrică, în contextul condițiilor dificile de operare a Sistemului Electroenergetic Național din ultimele luni, agravate de indisponibilitatea capacității de producție de la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă.

La jumătatea lui decembrie sunt planificate testele pentru a doua turbină de la Mintia

Turbina cu Gaz 1 CECC Mintia are o capacitate instalată de 575 MW. Conform calendarului estimat, la jumătatea lunii decembrie 2026 este prevăzută începerea testelor pentru Turbina cu Gaz 2, care are, de asemenea, o capacitate de 575 MW.

Astfel, până la sfârșitul anului 2026, este preconizată integrarea în SEN a unei capacități de producție de peste 1.000 MW din cadrul acestei centrale.

Cei 1000 MW reprezintă un aport semnificativ pentru consolidarea capacității de producție disponibile și pentru susținerea funcționării în siguranță a Sistemului Electroenergetic Național, precizează sursa citată.