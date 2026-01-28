Primele mărturii după accidentul teribil din Timiș. Unul dintre supraviețuitori ar fi spus că „volanul s-a blocat în timpul depășirii”

Momentul accidentului din Timiș, filmat de o cameră de bord. Foto: Captură video

Un suporter PAOK Salonic, rănit în accidentul teribil din România de marți, a făcut primele mărturii despre cauza tragediei în care au murit șapte oameni. „Volanul s-a blocat în timpul depășirii”, i-ar fi spus el unui medic grec, aflat la locul accidentului, scrie publicația elenă Protothema.

Medicul Dimitris Koukoulas a declarat, într-un interviu acordat publicației elene ERT News, că unul dintre răniți i-a spus că volanul s-a blocat în timpul depășirii din cauza sistemului de asistență în bandă (lane assist).

„Volanul s-a blocat în timpul depășirii din cauza lane assistant”, i-ar fi spus unul dintre supraviețuitori medicului.

Un accident teribil a avut loc luni în România, pe E70, în raza județului Timiș. Un microbuz cu suporteri greci a lovit frontal un camion, rezultând moartea a șase suporteri și a șoferului microbuzului.

Titi Aur, expert în conducere defensivă, a explicat marţi după-amiaza, la Antena 3 CNN, care ar fi principalele cauze ale producerii tragediei de pe E70, pe raza județului Timiș. Ipoteza sinuciderii a fost exclusă de specialist. Potrivit declaraţiilor lui Titi Aur, şoferului microbuzului care transporta suporteri ai echipei PAOK Salonic spre Lyon, pentru meciul de joi, fie i s-a făcut rău în timpul depăşirii, fie a fost distras de telefon sau de cineva aflat în maşină. Atenţie, urmează imagini şi informaţii cu un puternic impact emoțional.

După tragedie, Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK Salonic, a spus, în direct la Antena 3 CNN, că „toţi cei care susţin PAOK se consideră o familie, o familie imensă, iar când apar astfel de situaţii şi, cu atât mai mult, o tragedie ca cea de astăzi, emoţional, se resimte enorm. Se trăieşte la cote maxime, tristeţea este imensă”. Și Ilie Bolojan a transmis marţi seară condoleanţe familiilor celor şapte tineri.

Patru autocare în care se aflau aproximativ 150 de suporteri ai echipei au mers, marți seară, la Spitalul Județean din Timișoara, pentru a-și arăta solidaritatea și pentru a se interesa de starea celor trei supraviețuitori. Totodată, cele patru autocare se vor întoarce în Grecia, nu își mai continuă drumul spre Franța.