Priză ieșită din perete în camera de spital în care a fost dusă președinta Comisiei Europene: ”Cine v-a lucrat aici?”

Un detaliu care nu face cinste a atras atenția internauților, după postarea unei fotografii pe Facebook.

O priză ieșită din perete face notă discordantă camerei de spital imaculate în care se află cei doi reprezentanți români și reprezentantul european.

Fotografia care imortalizează momentul a fost publicată chiar pe pagina oficială de Facebook a președintelui Klaus Iohannis.

Urmăritorii președintelui au sesizat cu umor detaliul în comentarii:

„Cine v-a lucrat aici, domnu' Iohannis?”, scrie cineva.

„Priza se va repara tot cu banii din PNRR?”, se întreabă un alt internaut.

Președintele Klaus Iohannis a oferit o declarație contradictorie în timpul conferințe de presă de la finalul vizitei:

„Dați-mi voie însă să mai spun ceva despre vaccinare. La noi sunt foarte mulți români care s-au vaccinat. Astăzi am cerut date și am văzut că s-au distribuit sau au fost date peste 10 milioane de doze de vaccin. Sunt aproape 5 milioane jumătate de români care sunt vaccinați cu schema completă. E păcat că sunt așa puțini!”

Președinta Comisiei Europene, vizită la București: ”Astăzi dăm undă verde PNRR-ului României”

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ajuns în România pentru a marca simbolic aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență. Oficial, România are acces la cele 30 de miliarde de euro.

Președintele Comisiei Europene a avut cuvinte de laudă la adresa personalului medical de la Spitalul Universitar de Urgență București, într-o conferință de presă susținută în unitatea spitalicească:

„Vă mulțumesc foarte mult pentru primirea foarte călduroasă. Am venit aici la Spitalul Universitar de Urgență București, cel mai mare spital din România, din câte am auzit, și chiar vreau să aplaud, personalul medical, medicii, asistentele, am fost foarte impresionată de ceea ce mi-ați prezentat.Este uimitor să văd nu numai profesionalismul vostru, dar și dedicarea și motivația pe care o arătați.”

Ursula von der Leyen a vorbit și despre aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență al României:

„Astăzi, Comisia Europeană dă undă verde PNRR-ului României. Vreau să vă felicit și să vă mulțumesc pentru buna cooperare. Planul ne va ajuta să atingem obiectivele Green Deal-ului euroepan pentru a susține energia verde pe viitor, investiții pentru un transport sustenabil verde, nu doar drumuri, ci și locuri de încărcare energetică. Vom avea investiții în energie verde. Tranziția se va face astfel încât să nu rămână nimeni în urmă. Vorim despre protejarea naturii și despre un aer mai curat. Partea a doua se referă la tranziția către un sistem digital. ”, a spus Ursula von der Leyen.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal