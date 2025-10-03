Protestul judecătorilor pune în pericol viețile victimelor violenței domestice. Ordine de protecție, amânate și de patru ori

De patru ori, tot la Judecătoria Novaci, a fost amânat un alt ordin de protecţie. Foto: Getty Images

Vieţile mai multor femei sunt în pericol din cauza protestului magistraţilor. Ameninţate cu moartea de către foştii parteneri, victimele violenței domestice au cerut ajutorul poliţiei. Agresorii au dosare penale, sunt cercetaţi, unii chiar monitorizaţi cu brăţări electronice. Victimele au obţinut ordine de protecţie provizorii de câte cinci zile, însă mai mulți judecători nu au considerat că prelungirea acestor ordine constituie o urgență. Aşa că unele cereri au ajuns să fie amânate chiar şi de patru ori la rând. Asta pentru că judecătorii sunt supăraţi şi protestează faţă de pachetul de măsuri de austeritate care ar putea să le afecteze cândva pensiile.

În ianuarie 2025, o femeie a fost lovită de partenerul ei în fața copilului. Victima, mama unui copil în vârstă de 6 ani, a cerut ajutorul poliţiei şi magistraţilor. Individul, extrem de violent, a fost evacuat din casa unde locuiau în comuna Fârtăţeşti, judeţul Vâlcea.



„Bărbatul a început să-i aducă tot felul de jigniri, a tras-o de păr, a împins-o şi lovit-o cu piciorul, întreaga scenă petrecându-se în prezenţa copilului, care a izbucnit în plâns. Partea vătămată a apelat serviciul de urgenţă 112, iar la faţa locului s-a deplasat imediat un echipaj de poliţie. Bărbatul s-a manifestat agresiv, prin ameninţarea agenţilor de poliţie cu un cuţit şi aruncarea de pietre, şi a fost încătuşat”, se arată în rechizitoriul depus la Judecătoria din Bălcești.

Pe 18 septembrie, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bălceşti a cerut aceleiaşi judecătorii un alt ordin pentru femeie. Primul termen, stabilit pentru 23 septembrie, s-a amânat. La fel şi următorul, de pe 30 septembrie. Motivul: protestul magistraţilor.

În judeţul alăturat, în Gorj, la Judecătoria Novaci, o altă victimă aşteaptă protecţie. Pe 12 septembrie, o femeie de afaceri a cerut disperată ajutor. Fostul soţ îi trimisese mesaje de ameninţare că-i va incendia pensiunea şi că o va ucide.

„A fost întocmit formularul de evaluare a riscului ocazie cu care s-a stabilit că există un risc iminent și a fost emis ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului, fiindu-i interzis să se apropie la o distanță mai mică de 200 m față de femeie și cei doi copii minori ai celor doi foști soți, de locuința acestora din comuna Crasna, precum și de unitățile de învățământ ale minorilor”, a explicat purtătoarea de cuvânt a IPJ Gorj, inspector principal de poliție Miruna Prejbeanu.

Nici acest caz nu a fost considerat o prioritate de magistraţi, deşi poliţiştii i-au montat agresorului o brăţară electronică. Două termene au fost amânate fiind invocat protestul.

De patru ori, tot la Judecătoria Novaci, a fost amânat un alt ordin de protecţie. Primul, a doua zi, pe 27 august, după intrarea în grevă a judecătorilor. După o lună de tergiversări, victima a renunţat la judecată.

Judecătoria Craiova, Judecătoria Drobeta Turnu Severin au invocat acelaşi protest şi au pus în pericol vieţile unor femei care au cerut ajutor.

„Ordinele de protecţie sunt considerate urgenţe. Ele ţin în cele din urmă de multe ori chiar de viaţa oamenilor care sunt implicaţi în astfel de procese”, a spus avocatul Adrian Cuculis.

La Judecătoria Brezoi, în judeţul Vâlcea, un individ cu antecedente penale, condamnat pentru infracţiuni cu violenţă şi trimis recent în judecată tocmai pentru nerespectarea unui ordin de protecţie beneficiază de aceeaşi clemenţă a protestului magistraţilor.

Judecătorii nu doar că au amânat procesul penal pentru că individul a încălcat primul ordin de protecţie, ci au întârziat şi emiterea celui de-al doilea ordin, după ce, tot ei, i-au ridicat bărbatului controlul judiciar. Culmea, cu două săptămâni înainte de declanşarea grevei mascate.

Statisticile privind violența domestică în România dezvăluie amploarea fenomenului care curmă zeci de vieți ale fetelor și femeilor an de an. Zeci de femei au fost ucise de la începutul acestui an, iar polițiștii au intervenit în peste 50.000 de cazuri de violență domestică. Un calcul simplu arată că, în România anului 2025, o femeie e bătută la fiecare patru minute.