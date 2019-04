Raluca Bădulescu, mesaj sfâșietor după moartea lui Răzvan Ciobanu: Vom fi mereu o singură...

foto: Facebook Raluca Bădulescu

Cunoscuta vedetă din showbiz Raluca Bădulescu a reacționat la vestea morții lui Răzvan Ciobanu.

"The way we are ... pentru ca suntem si vom fi mereu o singura ❤️ Razvan Ciobanu! Drum lin catre lumina, Dumnezeu sa te odihneasca in pace dragul nostru iubit prieten!", a scris Raluca Bădulescu, pe Facebook.