Raport în cazul crimei din Neamţ: Poliţia a ajuns după o oră la casa unde se afla fata care şi-a ucis agresorul sexual

Fata a dispărut prima dată pe 11 august, după ce s-a certat cu familia.

A doua zi, un apropiat al verişoare fetei sună la Poliţie şi anunţă că aceasta este în casa lor. Persoana respectivă explică faptul că adolescenta de 16 ani plecase voluntar de acasă, în urma unei discuţii în contradictoriu cu părinţii.

Abia a doua zi, pe 13 august la ora 00.25, tatăl fetei anunţă autorităţile de dispariţia acesteia, iar două ore mai târziu este găsită.

După crimă, minora a sunat la 112 și a solicitat ajutor

În noaptea fatidică, pe 17 august, la ora 01.01, s-a primit apelul de la fată la STS. Două minute mai târziu acesta este redirecţionat către poliţie.

În acelaşi timp, sună la 112 şi tatăl adolescentei, care spune că acesta i-a telefonat să-i spună că a ucis o persoană şi că vrea să-şi ia viaţa.

"Deoarece persoana se afla în stare de şoc şi nu putea oferi detalii concrete cu privire la locaţia în care se află, poliţiştii au intervenit în două locaţii aflate pe acelaşi etaj al imobilului respectiv", a declarat Ciofu Ramona, purtător de cuvânt IPJ Neamţ.

Din datele obţinute s-a stabilit totuşi o adesă.

"Era ora 1 fără un sfert şi am auzit un ţipăt de copil. M-am gândit că la etajul 7 este o familie care are o fetiţă. După vreo jumătate de oră am auzit zgomote, cand o spart uşa", spune o femeie care locuieşte în blocul unde a avut loc tragedia.

La ora 02:10, echipa de la Serviciul de Acţiuni Speciale intră în forţă într-un apartament de la etajul 4, unde constată rapid că fata nu este acolo. Apoi, intră în apartamentul vecin, unde o găsesc pe adolescentă, împreună cu bărbatul de 42 de ani, pe care îl omorâse. Ea spune că a refuzat să întreţină relaţii sexuale cu el. A încercat să fugă, dar când a constatat că uşa este închisă, l-a atacat cu un cuţit.

Tânăra l-ar fi cunoscut pe agresor în timp ce îşi căuta un loc de muncă, iar acesta s-ar fi oferit să o ajute.

Iulian Surugiu, sindicatul poliţiştilor: ''De data asta chiar au acţionat bine!"

Liderul Sindicatului Naţional al Agenţilor de Poliţie, Iulian Surugiu, a spus în exclusivitate la Antena 3, că poliţiştii au acţionat corect în această situaţie, deşi au ajuns după o oră la adresă.

De data asta, am să le iau apărarea, pentru că o merită. Poliţia a acţionat bine. Dacă ne uităm pe datele de pe raport, o să vedeţi că vreo 14 minute a durat de când a dat apelul, până când a ajuns la poliţie. Deci timpul s-a scurs, până când s-au făcut echipele. De data asta chiar au acţionat bine. Nu au greşit uşa, au avut date. Eu vă spun din anchetă, că erau cele două locaţii posibile unde să fie fata. Deci nu s-a greşit uşa, s-a acţionat de prima dată pentru cele două apartamente. Vă spun din anchetă, pentru că la un moment dat, cele două locaţii figurau amândouă ca posibil să fie victima, într-una din ele. Mai mult decât atât, cetăţeanul responsabil cu simţ civic, unde a fost intervenţia, nu s-a supărat, chiar nu a fost deranjat pentru că s-a întâmplat acest incident, iar Poliţia i-a reparat între timp şi uşa. Aici era vorba de viaţă şi de moarte şi atunci, bine că s-a acţionat", a declarat Iulian Surugiu într-o intervenţie telefonică la Antena 3.

Adolescenta în vârstă de 16 ani va fi cercetată în libertate

Fata este internată în prezent într-un centru al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC), acolo unde primeşte consiliere după şocul prin care a trecut.

Ea va fi cercetată în stare de libertate după crima din apartamentul din Piatra Neamţ, acolo unde a înjunghiat un bărbat despre care a povestit că a sechestrat-o în casă şi a încercat să o violeze.

Tragedia s-a întâmplat în noaptea de 16 spre 17 august, într-un apartament din Piatra Neamţ, acolo unde fata de 16 ani se afla cu Lucian Mercea, un bărbat de 41 de ani, originar din Codlea, judeţul Braşov.

