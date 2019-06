Rareș Bogdan, despre propunerea Violetei Alexandru ca șef interimar al PNL București: „Nu pot fi decât încântat”

Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan a declarat marţi că ar fi încântat dacă Violeta Alexandru va fi desemnată preşedinte interimar al PNL Bucureşti, poziţie pe care el s-a oferit să o preia după demisia lui Cristian Buşoi.



"Dacă ar fi Violeta Alexandru, nu pot fi decât încântat. Este un om care a activat în societatea civilă foarte mult timp (...), a fost unul dintre oamenii cheie din campania pe Bucureşti, a muncit într-un ritm absolut fantastic atât door-to-door, cât şi la întâlnirile televizate. E un om foarte valoros al PNL şi cred că poate ocupa oricând o funcţie. Putea fi foarte bine pusă - la calităţile pe care le are şi la forţa pe care o are - pe lista de europarlamentare sau în orice altă poziţie, pentru că e un om foarte bun. A fost ministru în Cabinetul Cioloş şi a plecat de lângă Dacian în momentul în care s-a hotărât să facă o platformă politică, după care a venit alături de noi, fiind consilierul domnului Orban şi apoi a devenit, cred, membru la Sectorul 1", a spus Rareş Bogdan, la Parlament, unde se desfăşoară şedinţa Biroului Executiv al PNL.



El a afirmat că dacă va fi el desemnat, va primi cu toată responsabilitatea această funcţie. În caz contrar, a anunţat că va susţine orice conducere a PNL Bucureşti.



Europarlamentarul a mai afirmat că nu crede că declaraţiile sale i-au deranjat pe cei din PNL.



Despre scrisoarea a 622 de liberali din Bucureşti privind susţinerea sa, Rareş Bogdan a spus că e o surpriză foarte plăcută.



"Le mulţumesc foarte mult celor 622, precum şi tuturor liberalilor care au fost alături de mine şi de PNL în campanie. (...) Se va lua o decizie, cred că va fi cea mai bună decizie pe care PNL o poate lua în acest moment pentru Bucureşti, probabil se va ţine cont de dorinţa oamenilor, dar nu asta contează, contează că PNL trebuie să intre într-o campanie extrem de puternică, pentru că urmează cinci luni de foc. E important să fie cât mai degrabă problema Bucureştiului pentru a se intra în forţă în campanie într-un loc în care, din păcate, nu a performat foarte bine PNL la ultimele alegeri, dar are un mare potenţial", a mai spus el.



Rareş Bogdan a precizat că are o relaţie foarte bună cu preşedintele PNL, Ludovic Orban.



Violeta Alexandru, consilier al preşedintelui PNL, a fost propusă, marţi, de Ludovic Orban preşedinte interimar al PNL Bucureşti, potrivit unor surse liberale. Biroul Executiv al PNL urmează să voteze această propunere.