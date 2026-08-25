Râuri secate complet și apă adusă de la peste 30 de kilometri. 9.000 de oameni din Bihor îi cer lui Bolojan ajutorul

Localnicii sunt nevoiți să cumpere apă potabilă de la magazine. Foto: Getty Images

Seceta severă a epuizat sursele locale de apă din comunele Derna și Popești și aproape 9.000 de bihoreni primesc apă cu porția sau sunt forțați să își cumpere apă potabilă. În ambele comune, administraţiile locale susţin că, fără sprijin financiar guvernamental, nu pot rezolva rapid criza de apă.

În timp ce la Derna apa este adusă cu maşinile de la peste 30 de kilometri distanţă, la Popeşti râul Bistra a secat complet, iar localnicii sunt nevoiţi să cumpere apă potabilă.

Localnicii din Derna primesc apă cu porția

În Derna, cei aproximativ 2.300 de locuitori primesc apă cu porţia, după ce, din 6 august, primăria a început să transporte apă din Viişoara.



„Mergem câte patru, cinci, şase maşini, dar şi din ele au căzut deja două”, a declarat, marţi, primarul Daniel Segheciu.

Din cauza crizei de apă, consumul de motorină al primăriei a crescut de aproape zece ori: de la 1.000-1.200 de litri pe trimestru, la 900-1.100 de litri pe săptămână.



Primăria caută o soluţie definitivă şi a început prospecţiuni geofizice pentru un foraj industrial, investiţie estimată la circa un milion de lei. Până atunci însă, administraţia cere sprijin financiar de urgenţă de la Guvern.

Râul Bistra a secat

La Popeşti, criza apei afectează aproximativ 6.400 de locuitori.

Râul Bistra, principala sursă de alimentare a staţiei locale, a secat în zona de captare, iar administraţia condusă de primarul Dacian Cheregi poate asigura în prezent doar apă menajeră, adusă din Barajul Suplacu de Barcău. Localnicii sunt nevoiți, în aceste condiții, să cumpere apă potabilă de la magazine.

„Este foarte dificil, mai ales în zona centrală, unde avem blocurile şi aprovizionarea este mai complicată”, a declarat primarul Cheregi.



Pompierii intervin cu cisterne pentru asigurarea necesarului de apă menajeră, iar autorităţile caută soluţii prin foraje de adâncime.

Şi la Popeşti a sosit o echipă de prospecţiuni pentru a căuta o sursă de apă.