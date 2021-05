Răzvan Nicolescu, primul român în conducerea Institutului de Inovare și Tehnologie: "Vom avea la dipoziție 3,5 miliarde de euro"

"A fost o competiţie deschisă. S-au dat mai multe anunţuri în presa internaţională. Am văzut în revista "The Economist" şi am constatat că respect criteriile solicitate şi am depus o candidatură cu un proiect, zic eu, consistent. Înţeleg că am fost foarte mulţi încrişi, au fost mai multe etape şi până la urmă au hotărât să mă numească.

Este posibil ca în sutele de candindaţi care au aplicat, chiar să fiu eu singurul din România şi proabil a fost greu să decidă, însă e mai puţin important. Ce este important e că am reuşit să fiu acolo şi sper ca lucrurile să se îmbunătăţească şi cu ce spuneaţi mai devreme, cu acele doar 1,8 milioane de euro accesate de către România. Acum vor fi 3,5 miliarde de euro. Sumele au crescut.

Cine poate avea acces la aceşti bani

În primul rând instituţii ale statului, mă refer la universităţi, instituţii de cercetare, dar şi firme private, start-up-uri, adică, oameni care au dezvoltat un proiect şi vor să îl treacă în faza următoare, la nivelul de dezvoltare, de producţie. Este una dintre cele mai avangardiste instituţii ale Uniunii Europene şi se investeşte zic eu, destul de mult în inovare. Mă bucur că aproape jumătate din priorităţile insituţiei sunt în domenii pe care le cunosc, energie, schimbări climatice, mobilitate urbană.

"Vă mulţumesc că prezentaţi lucruri despre această instituţie"

Sper să colaborăm în continuare, pentru că s-ar putea ca aici să fie o problemă şi mulţi din România să nu fi ştiut şi să nu fi aplicat până acum, pentru că erau nişte bani care nu apar în bugetele naţionale alocate de la Bruxelles. Sunt nişte bani extra, miliardele pe care le primim şi care sunt atât de cunoscute. Din acest motiv, sunt atât de importanţi banii", a spus Răzvan Nicolescu, marţi, în cadrul emisiunii "Obiectiv" de la Antena 3.

De asemenea, fostul ministru al Energiei, a făcut o postare pe contul său de Facebook, unde a vorbit în detaliu, despre cum a ajuns să fie numit membru în consiliul de conducere al Institutului European pentru Inovare și Tehnologie (EIT).

"Multumesc Comisiei Europene pentru numirea in Bordul Institutului European pentru Tehnologie si Inovare (EIT), una dintre cele mai dinamice si avangardiste institutii ale Uniunii Europene.

Numirea este rezultatul final al unui complex proces de selectie despre care am aflat din revista “The Economist”. Nu este o numire politica si nici o functie ce revenea Romaniei, ci este o pozitie pe care un roman a castigat-o prin concurs, intrand in competitie cu multi alti europeni. Din acest motiv, va incurajez sa credeti in sansele voastre pentru ca visele pe care le aveti sa devina realitate. In ceea ce ma priveste, nu poate fi ceva mai frumos decat sa fiu in prima linie a unei mari organizatii europene ce isi propune sa contribuie la schimbarea in bine a omenirii. Combaterea schimbarilor climatice, energia curata si mobilitatea urbana se afla intre prioritatile EIT.

Ca si in perioada (2010-2016) in care am fost la conducerea unei alte institutii europene (Agentia Europeana pentru Cooperarea Autoritatilor de Reglementare in Energie) voi face tot ce pot pentru succesul EIT (#EITCommunity). Imi voi derula activitate de la Bucuresti, urmand sa ma deplasez la sediul EIT atunci cand va fi nevoie.

Ma preocupa faptul ca, pe exercitiul financiar trecut, Romania a accesat doar 1,8 milioane euro din cele 2,4 miliarde administrate de EIT, ocupand, de departe, ultimul loc intre tarile UE. Pentru tara care a dat lumii, de curand, UiPath este foarte putin. Sper ca numirea mea sa fie un impuls pentru universitati, institute de cercetare, startup-uri si firme romanesti sa urmareasca si sa beneficieze de finantarile EIT care vor creste in anii urmatori dar si de apartenenta la cea mai mare retea de inovare din Europa.

Doresc, de asemenea, sa multumesc tuturor celor care m-au sprijinit, sfatuit si incurajat pe durata celor sase luni in care s-a derulat procesul de selectie, inclusiv sotiei si familiei", a scris Răzvan Nicolescu pe pagina sa de Facebook.

