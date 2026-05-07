Reacția Societății de Chirurgie Estetică, după ce o femeie a murit în urma unui mini lifting facial

Societatea de Chirurgie Estetică (SRCE) a transmis, după ce o femeie a murit după o operație de mini lifting facial într-un cabinet privat, că pacienții trebuie să fie informați obiectiv că pot apărea complicații cu risc vital la „orice procedură medicală sau intervenție chirurgicală”, chiar și atunci când toate protocoalele medicale și standardele profesionale sunt respectate cu strictețe.

„SRCE își exprimă regretul față de acest eveniment tragic și dorim să transmitem condoleanțe și întreaga noastră compasiune familiei îndoliate. În același timp, dorim însă să sensibilizăm opinia publică, referitor la posibilitatea apariției unor evenimente neprevăzute în timpul sau după efectuare oricărei proceduri medicale sau intervenții chirurgicale. Complicațiile intra- și postoperatorii pot surveni chiar și în condițiile respectării stricte a protocoalelor medicale și a standardelor profesionale”, a transmis SRCE într-un comunicat de presă.

Chirurgii esteticieni atrag atenția că atât rezultatele unei intervenții chirurgicale, cât și evoluția post-operatorie, depind de mai mulți factori, între care starea generală de sănătate a pacientului, afecțiunile preexistente, complexitatea procedurii, particularitățile biologice precum și răspunsul individual al organismului.

„În acest context, apariția unei complicații nu echivalează implicit cu existența unei erori medicale. Actul medical este unul complex și implică un anumit grad de risc. În consecință, medicii depun eforturi susținute pentru prevenirea, identificarea și gestionarea promptă a oricăror situații neprevăzute”, a precizat SRCE.

Societatea a transmis că are încredere în profesionalismul medicilor și a făcut apel la o „comunicare responsabilă în spațiul public, bazată pe informații documentate și la respectarea prezumției de nevinovăție.”

„În absența unor concluzii oficiale din partea autorităților competente, orice acuzații sau speculații vehiculate public pot afecta în mod nedrept reputația profesională și integritatea personală a medicului”, a mai transmis SRCE.

Caz șocant în București

Reacția SRCE vine după un caz șocant care a avut loc în București la începutul acestei luni. O femeie de 45 de ani a murit în urma unui lifting facial realizat într-un cabinet privat.

Ea ar fi suferit o ruptură de anevrism cerebral în timp ce i se făcea lifting facial în cabinetul de înfrumusețare. Procedura medicală nu a fost finalizată, pentru că femeii i s-a făcut rău, iar chirurgul care o opera a sunat la 112.

Femeia a fost dusă de urgență la Spitalul Floreasca. Acolo a trecut printr-o serie de investigații, iar specialiștii au decis să o transfere la Institutul de Neurologie, unde a fost operată de anevrism. Starea ei de sănătate s-a înrăutățit și a intrat în moarte cerebrală, iar după câteva săptămâni a decedat.

Familia femeii îl acuză acum pe medicul care a operat-o că nu a respectat toate procedurile, că nici măcar nu a consultat-o înainte și că nu i-au cerut o serie de analize și investigații medicale înainte de această procedură medicală. Soțul femeii a depus o plângere la poliție și a fost deschis un dosar penal.

Cabinetul medical al doctorului care a realizat procedura a fost închis, după un control al inspectorilor Ministerului Sănătății.

Cazul a intrat și în atenția Colegiului Medicilor, care s-a autosesizat în urma informațiilor apărute privind posibile încălcări ale normelor profesionale și deontologice. Instituția a demarat o cercetare disciplinară a medicului implicat în intervenție.