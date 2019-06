CALENDAR ORTODOX 15 IUNIE. Ce sfânt mare este sărbătorit astăzi

Foto: doxologia.ro

CALENDAR ORTODOX 15 IUNIE. Sfantul Proroc Amos s-a nascut in satul Tecoa de langa Betleem si a trait in secolul al VIII lea i.Hr. A pazit turmele de porci ale unui om bogat din Ierusalim, pana la alegerea sa ca proroc. Inceputul prorocirii lui a fost pe vremea imparatului Iudeei Ozia, cel din Ierusalim, si in vremea imparatului lui Israel Ieroboam, cel din Samaria. Amos l-a certat pe regele Ozia si pe preotii lui pagani pentru inchinarea la idoli si a intors poporul de la inchinarea la vietii de aur.

CALENDAR ORTODOX 15 IUNIE. Ii vesteste lui Amaziah, capetenia preotilor pagani, ca asirienii ii vor ucide fiii si pe regele lui Israel, profeti care s-au si intamplat.

CALENDAR ORTODOX 15 IUNIE. A fost lovit cu toiagul in frunte de fiul preotului idolesc. Isi va da duhul in satul Tecoa.

CALENDAR ORTODOX 15 IUNIE. Facem precizarea ca Sfantul proroc Amos nu este tatal lui Isaia. Amos, tatal lui Isaia, a fost din semintia imparatilor Iudeii, s-a nascut si a petrecut in Ierusalim, pe cand prorocul Amos a fost de neam sarac, din cetateaTecoa. Mai mult, tatal lui Isaia nu se numara printre proroci si nici nu a primit moarte de mucenic.

CALENDAR ORTODOX 15 IUNIE. Troparul Sfântului Prooroc Amos

CALENDAR ORTODOX 15 IUNIE. A proorocului Tău Amos pomenire, Doamne, prăznuind, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

CALENDAR ORTODOX 15 IUNIE. Condacul Sfântului Prooroc Amos

CALENDAR ORTODOX 15 IUNIE. Curăţindu-ţi prin Duhul inima cea strălucitoare de lumină, Mărite Proorocule Amos, ai primit de sus harul proorociei şi la margini cu mare glas ai strigat: Acesta este Dumnezeul nostru şi nu se va adăuga altul către Dânsul.

CALENDAR ORTODOX 15 IUNIE. Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfantului Mucenic Dula;

- Soborului Preasfintei Stapanei noastre Nascatoare de Dumnezeu de la Maranachiu;

- Sfantului Mucenic Narsi;

- Sfantului Fortunat;

- Sfantului Apostol Ahaic;

- Sfantului Apostol Stefan;

- Sfantului Mucenic Isihie;

- Cuviosului Ortisie;

- Sfintei MuceniTe Gravs.