CALENDAR ORTODOX 24 AUGUST. Ce sfânt mare sărbătorim astăzi

Foto: Pixabay.com

CALENDAR ORTODOX 24 AUGUST. Sfantul Mucenic Eutihie a fost ucenicul Sfantului Ioan Evanghelistul si al Sfantului Apostol Pavel. A fost sfintit ca Apostol misionar. A vestit cu mult curaj credinta in Hristos, distrugand multe temple pagane. In timpul calatoriilor sale misionare, a fost insotit neincetat de un inger. Acesta il intarea si ii vestea cele ce avea sa i se intample. Tot acest inger il hraneste in chip minunat in vremea in care se afla in temnita.

CALENDAR ORTODOX 24 AUGUST. A fost aruncat in foc si la fiare, dar a iesit nevatamat prin purtarea de grija a lui Dumnezeu. Pentru ca nu a lepadat credinta in Hristos, a fost omorat cu sabia.

CALENDAR ORTODOX 24 AUGUST. Sunt persoane care afirma ca Eutihie ar fi fost cel despre care se face pomenire in Faptele Apostolilor cap 3 - un tanar oarecare, anume Eutihie, sezand la fereastra, ametit de somn, a cazut din acea casa de la randul al treilea si murind, a fost inviat de Sfantul Apostol Pavel.

CALENDAR ORTODOX 24 AUGUST. Pentru a nu fi partasi confuziei, amintim ca cel care a cazut era din Troada, pe cand Sfantul Mucenic Eutihie pe care il cinstim astazi, era din Sevastopol. Si trecerea acestora la cele vesnice este diferita: cel pomenit in Faptele Apostolilor a murit in Spania, in vreme ce Sfantul Mucenic Eutihie a sfarsit in Efes, prin taiere cu sabia.

CALENDAR ORTODOX 24 AUGUST. Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfantului Aristoclie Athonitul;

- Sfantului Mucenic Tation;

- Sfantului Cuvios Gheorghe din Limnos;

- Sfantului Dionisie din insula Zachintos;

- Sfantului Cosma Etolianul;