Când se trece pe sub masă de Paște 2026 și ce semnificație are obiceiul

Preot ortodox și enoriași, într-o biserică din România în Săptămâna mare. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Basilica.ro

Obiceiul de a trece pe sub masa de Paște este păstrat de-a lungul generațiilor în multe zone ale României. Practica este legată de credințe străvechi și simbolizează sănătate, noroc și protecție. Dacă te întrebi când se trece pe sub masă în 2026, iată tot ce trebuie să știi.

În Vinerea Mare, pe 10 aprilie, se trece pe sub masă

Tradiția spune că trecerea pe sub masa de Paște trebuie făcută în Vinerea Mare, care în anul 2026 cade pe 10 aprilie.

În această zi, credincioșii participă la slujba Prohodului și la înmormântarea simbolică a lui Iisus, iar obiceiul de a trece pe sub masă este considerat mai puternic din punct de vedere spiritual.

Se obișnuiește ca întreaga familie să participe la ritual, iar cei care trec pe sub masă primesc binecuvântarea casei și protecția pentru sănătate, având credința că astfel vor fi feriți de boli și necazuri în anul care vine.

De câte ori se trece pe sub masă

Numărul de treceri pe sub masa de Paște variază în funcție de tradițiile locale. În unele regiuni, se consideră că este suficient să se treacă o singură dată, iar în altele, ritualul poate fi repetat de trei ori, pentru a spori efectul protector.

Este important ca trecerea să fie făcută cu credință și respect, iar copiii sunt adesea încurajați să participe, pentru a fi sănătoși și norocoși pe tot parcursul anului.

Ce semnificație are trecerea pe sub Sfântul Epitaf

Trecerea pe sub masa sau Sfântul Epitaf în Vinerea Mare are o semnificație simbolică puternică. Se crede că acest gest permite „înnoirea” energiei spirituale a participanților, protejându-i de rele și aducându-le sănătate, belșug și noroc.

De asemenea, obiceiul este asociat cu comuniunea familiei și cu păstrarea tradițiilor, fiind un mod de a transmite valorile culturale și credința de la o generație la alta.