Ce se sărbătoreşte de Florii. Semnificaţia zilei şi tradiţii

Credincioşi prezenţi pe Dealul Mitropoliei, unde le-au fost împărţite ramuri de salcie sfintite în cadrul Slujbei Utreniei. Sursa foto: Agerpres

Floriile, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin, marchează intrarea Lui Iisus Hristos în Ierusalim și începutul Săptămânii Patimilor. Ziua este însoțită de tradiții și obiceiuri păstrate de-a lungul timpului, dar și de semnificații religioase profunde. Anul acesta, creştinii ortodocşi celebrează Duminica Floriilor pe 5 aprilie, zi în care este Paştele catolic.

Evenimentul sărbătorit de Florii

Sărbătoarea Floriilor amintește de momentul în care Fiului Lui Dumnezeu a fost întâmpinat cu ramuri de finic și aclamat de mulțime la intrarea în Ierusalim, înainte de Pătimirile Sale. Acest episod este considerat unul de bucurie, dar și de prevestire a suferințelor care vor urma, fiind un reper important în calendarul religios.

"În acea zi, Hristos a fost întâmpinat de o mulțime de oameni: bărbați, femei și copii care aveau în mâini ramuri verzi de finic și care își manifestau bucuria, strigând: «Osana! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului, Împăratul lui Israel!»", potrivit doxologia.ro.

În tradiția creștină, ziua are o puternică încărcătură simbolică, marcând apropierea de Paște și începutul unei perioade de reflecție și pregătire spirituală. Credincioșii participă la slujbe speciale și respectă obiceiuri transmise din generație în generație.

Totodată, Floriile sunt asociate și cu renașterea naturii, iar în cultura populară se păstrează numeroase tradiții legate de sănătate, belșug și protecție, multe dintre ele fiind respectate și în prezent.

Ce semnificaţie are pentru ortodocşi Intrarea Domnului în Ierusalim

Pentru credincioșii ortodocși, Intrarea Domnului în Ierusalim are o semnificație profundă, fiind momentul în care Iisus Hristos este recunoscut ca Mântuitor și întâmpinat cu bucurie de mulțimi. Evenimentul simbolizează acceptarea Sa de către oameni, dar și începutul drumului spre jertfa supremă, care va culmina cu Răstignirea și Învierea.

Din perspectivă spirituală, această zi îi îndeamnă pe credincioși la smerenie, reflecție și apropiere de valorile creștine. Ea marchează trecerea de la bucuria întâmpinării la perioada de reculegere din Săptămâna Patimilor, fiind un prilej de pregătire sufletească pentru una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății.

Ce nu se face de Florii

De Florii, credincioșii sunt îndemnați să evite activitățile gospodărești grele, precum spălatul, curățenia sau lucrul la câmp, ziua fiind dedicată mai ales odihnei și participării la slujbele religioase. În tradiția populară, se spune că munca în această zi aduce ghinion sau lipsă de spor.

Totodată, nu este recomandat să te cerți sau să porți discuții aprinse, deoarece se crede că starea din această zi poate influența întreaga perioadă care urmează. Floriile sunt asociate cu liniștea sufletească, iar oamenii sunt încurajați să fie mai îngăduitori și să păstreze armonia în familie.

În unele zone, există și obiceiul de a nu planta sau tăia pomi în această zi, pentru a nu afecta simbolic rodul și belșugul. Respectarea acestor interdicții ține mai ales de tradiție, fiind transmise din generație în generație.

Alte tradiţii de Florii, la români

Floriile sunt însoțite, în diferite zone ale țării, de obiceiuri care îmbină credința cu tradițiile populare, multe dintre ele având rol de protecție și purificare. Ramurile de salcie sfințite la biserică sunt păstrate în case, la icoane sau la porți, fiind considerate aducătoare de sănătate și noroc.

Alte tradiții și obiceiuri în Duminica Floriilor, pe regiuni:

Oltenia şi Muntenia – ramurile de salcie sunt puse la ferestre sau la porți, pentru a proteja gospodăria de rele; uneori sunt folosite și pentru a „atinge” ușor copiii, pentru sănătate;

Moldova – credincioșii duc salcia sfințită la morminte, în semn de pomenire a celor decedați;

Transilvania – ramurile sunt păstrate peste an și folosite în momente de cumpănă (furtuni, boli), fiind considerate protectoare;

Banat – există obiceiul ca oamenii să se încingă cu ramuri de salcie peste mijloc, pentru a fi feriți de dureri și boli;

Dobrogea – salcia sfințită este pusă la stupi sau în grădini, pentru a aduce rod bogat și protecție.

Aceste tradiții diferă de la o zonă la alta, dar toate reflectă legătura strânsă dintre sărbătoarea religioasă și credințele populare.

Floriile marchează, totodată, și un moment de bucurie pentru cei care își sărbătoresc onomastica, fiind una dintre zilele cu cele mai multe nume celebrate în România. De la prenume inspirate de flori, precum Anemona, Brânduşa, Camelia, Crina, Dalia, Delia, Florin, Florina, Iasmina, Iris, Laura, Mălina sau Violeta, până la derivate mai rare, sărbătoarea aduce un prilej de reuniune în familie și de transmitere a urărilor de bine, într-o zi cu semnificație aparte în tradiția românească.