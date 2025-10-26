Maia Sandu, mesaj la sfințirea Catedralei Naționale: "Un moment de reflecție asupra felului în care ne leagă credința și tradițiile"

Maia Sandu a participat la slujba de sfințire a Catedralei Naționale și s-a întâlnit cu Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, Bartolomeu I și cu președintele Nicușor Dan. Sursă foto: Maia Sandu / Facebook

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat, duminică, la București, la ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale.

Ea a postat ulterior un mesaj pe Facebook în care surprinde acest moment.

"Am participat astăzi la București la Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale, la invitația Preafericitului Părinte Daniel.

A fost un bun prilej de reflecție cu privire la cât de mult ne leagă credința și tradițiile noastre.

Cu această ocazie, am avut bucuria să îl întâlnesc pe Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, prezent la eveniment.

Am discutat despre importanța de a apăra pacea și valorile creștine în aceste vremuri tulburi.

Totodată, l-am revăzut pe Președintele Nicușor Dan.

Am discutat despre proiectele comune în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului și despre avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, cu sprijinul României", a scris Sandu pe Facebook.