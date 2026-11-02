O seară pentru suflet, în inima Capitalei. Părinții Iustin Miron și Pantelimon Șușnea aduc la București „Tâlcuirea Psaltirii”

1 minut de citit Publicat la 09:47 02 Noi 2026 Modificat la 09:47 02 Noi 2026

Într-un oraș în care graba lasă prea puțin loc reculegerii, o întâlnire propune un răgaz pentru credință și înțelegere. Marți, 3 noiembrie 2026, de la ora 19:00, arhimandritul Iustin Miron și ieromonahul Pantelimon Șușnea vor susține conferința „Tâlcuirea Psaltirii”, în Aula Magna a Facultății de Drept din București. Intrarea este liberă.

Întâlnirile dedicate tâlcuirii Psalmilor, desfășurate până acum mai ales la Mănăstirea Oașa, au adunat credincioși dornici să înțeleagă mai profund cuvintele Scripturii. De această dată, dialogul celor doi părinți ajunge în Capitală, oferind publicului bucureștean ocazia de a participa la această experiență duhovnicească.

Psalmii, mai aproape de întrebările omului de astăzi

Conferința va pune în lumină înțelesurile duhovnicești ale Psaltirii și locul acesteia în viața de rugăciune. Arhimandritul Iustin Miron, starețul Mănăstirii Nicula, și ieromonahul Pantelimon Șușnea vor vorbi despre actualitatea Psalmilor și despre felul în care aceștia pot însoți căutarea liniștii sufletești și apropierea de Dumnezeu.

Durerea, speranța, teama și recunoștința sunt trăiri pe care fiecare generație le descoperă în propria viață. O seară dedicată Psaltirii deschide astfel un spațiu de reflecție asupra unor întrebări care rămân vii, dincolo de schimbările lumii.

Acces liber la întâlnirea din 3 noiembrie

Evenimentul este deschis celor care doresc să aprofundeze sensurile Psalmilor sau să găsească un moment de reculegere. Organizatorii recomandă sosirea din timp, întrucât este așteptat un public numeros.

Conferința începe la ora 19:00, în Aula Magna a Facultății de Drept din București, iar participanții pot veni împreună cu familia și prietenii.