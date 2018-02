PAȘTE ORTODOX 2018. Când pică PAȘTELE ORTODOX în 2018

PAȘTE ORTODOX 2018 Pastele din 2018 este praznuit pe 8 aprilie. Pastele este sarbatoarea Invierii Domnului. PAȘTE ORTODOX 2018 Modul de calculare a datei Sfintelor Pasti s-a stabilit la primul sinod ecumenic, tinut in anul 325 la Niceea. PAȘTE ORTODOX 2018

Sarbatoarea Pastelui este momentul in care praznuim "omorarea mortii, sfaramarea iadului si incepatura altei vieti vesnice si saltand il laudam pe Mantuitorul, pe cel unul binecuvantat si preamarit, Dumnezeul parintilor nostri".

Ca acest lucru sa se intample cu adevarat si in noi este nevoie ca sa zicem "fratilor si celor ce ne urasc pe noi si sa iertam toate pentru Inviere si asa sa strigam: Hristos a inviat din morti cu moartea pe moarte calcand si celor din morminte viata daruindu-le".

Pastele se praznuieste in fiecare duminica



Pastele se praznuieste in fiecare dumineca, cu cateva exceptii : in dumineca Rusaliilor, pentru ca atunci se sarbatoreste pogorarea Duhului Sfant; in Dumineca Floriilor, pentru ca atunci se praznuieste intrarea in Ierusalim, deci altceva decat Invierea; si apoi daca intr-una din dumineci cade o sarbatoare imparateasca, cum este Schimbarea la fata, Ziua Crucii, Nasterea Mantuitorului nostru Iisus Hristos, Botezul Domnului Hristos, atunci se anuleaza insemnatatea de praznic al Invierii pe care o are dumineca si se praznuieste numai praznicul respectiv, sarbatoarea care coincide intr-o zi de duminica.

Pastele in Sfanta Evanghelie



In fiecare Evanghelie avem istorisiri despre Sfintele Pasti. Sfantul Evanghelist Matei in capitolul 28 al Evangheliei sale are aprecieri in legatura cu Invierea, respectiv prezentarea celor ce au fost in legatura cu Invierea. La fel Sfantul Evanghelist Marcu, avem in capitolul 16 astfel de relatari, in Sfanta Evanghelie de la Luca in capitolul 24, tot capitolul, si in Sfanta Evanghelie de la Ioan, doua capitole, 20 si 21.