Pictorul Catedralei Naționale, interviu pentru Antena 3 CNN: La început, lucram în Catedrală când încă se vedea cerul

Sabrina Preda, realizatoare News Hour with CNN şi Daniel Codrescu, pictorul care a coordonat pictura Catedralei Naționale. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Daniel Codrescu, pictorul care a coordonat pictura Catedralei Naționale din București, a declarat într-un interviu oferit pentru Antena 3 CNN că a trăit mai multe minuni în perioada construcției lăcașului de cult şi a povestit unele dintre acestea. "Îmi doresc ca cei care pășesc în Catedrală să se simtă mai aproape de Dumnezeu!" – este dorința artistului plastic, care alături de zeci de oameni, a reușit să creeze cea mai spectaculoasă pictură în mozaic din România. În timpul declaraţiilor, Daniel Codrescu a împărtăşit trăirile și provocările proiectului unic, care a însemnat nu doar artă, ci și credință, răbdare și dăruire. Totodată, omul care a transformat piatra și culoarea în har divin a vorbit despre cum se pictează chipul sfințeniei și câtă rugăciune se ascunde în fiecare detaliu de aur.

Pictorul Catedralei Mântuirii Neamului a vorbit despre lucrarea sfântă

Întrebat ce îşi doreşte să simtă cei care păşesc în Catedrala Mântuirii Neamului şi uitându-se la tot ce îi înconjoară, pictorul Daniel Codrescu a răspuns: "Aș vrea, în primul rând, să-L simtă pe Dumnezeu mai aproape, să fie o legătură mai ușoară cu împărăția Lui Dumnezeu".

Ulterior, în cadrul interviului oferit pentru Antena 3 CNN, artistul plastic Daniel Codrescu a mărturisit cum a fost pentru el ziua de duminică. "Am trăit-o așa... plină de entuziasm și de recunoștință, cumva, și față de Părintele Patriarh, și față de colegi, și față de tot ce s-a întâmplat în toată perioada asta. Şi, ca un fel de răsplată așa, pentru toată munca pe care am făcut-o în ultimii ani".

Daniel Codrescu, pictorul şi coordonatorul picturii de la Catedrala Mântuirii Neamului a mai adăugat în timpul declaraţiilor difuzate la "The Week with CNN": "Cel mai mult m-au bucurat reacțiile oamenilor și bucuria pe care am simțit-o pe chipurile lor și care na, nu poate să o ascundă cineva, oricât de formal ar fi.

A fost în proces lung. În primul rând, anii de început, care au fost foarte complicați cu toată această acomodare, cu șantierul. La început, lucram în catedrală când încă se vedea cerul: nu erau uși, nu erau ferestre".

Daniel Codrescu, despre minunile trăite în timp ce a coordonat pictura Catedralei Naționale

La întrebarea: "Toată perioada aceasta v-a apropiat, personal, mai mult de Dumnezeu?", acesta a răspuns: "Da, da, eu așa cred, pentru că e inevitabil. În momentul în care stai pe lângă niște oameni care au credință, plus toate micile și tainicele minuni, așa, pe care le-a săvârșit Dumnezeu în viața noastră, ne-au întărit – lucruri foarte greu de explicat în cuvinte, dar care au venit așa, la momentul potrivit. Inclusiv cu oamenii care s-au alăturat echipei și care au ajuns în echipa noastră exact când a trebuit".

Artistul plastic a enumerat care sunt două dintre locurile dragi, care ocupă un loc special în sufletul lui din Catedrala Mântuirii Neamului. În plus, el a povestit o discuţie pe care a avut-o cu Preafericitul Părinte Daniel în timp ce lucra la pictura sfântă.

"Sigur că sunt. Cel mai mult mă bucură, în continuare, realizarea catapetesmei; mi-aduc aminte de după aceea, Părintele Patriarh că mi-a zis așa, o vorbă, zice: «Nu-ți dai seama la ce ai lucrat, nu-ți dai seama ce ai făcut». Şi eu acuma, uitându-mă înapoi, încep să înțeleg din ce în ce mai bine că a avut dreptate.

Şi Maica Domnului din altar, care e foarte impunătoare cu Îngerii aceia, cu aripile alea foarte frumoase – cu nuanțe de albastru și verde, și aur. Amintesc foarte bine de această idee de Împărăţie a cerurilor", a mai declarat Daniel Codrescu pentru Antena 3 CNN.

Unul dintre versetele din Scriptură sună astfel: "Dacă Domnul nu zidește casa, în zadar se ostenesc cei ce o zidesc", iar coordonatorul picturii Catedralei Naționale a făcut următoarele precizări:

"Așa este. Spune că, dacă Dumnezeu nu ar vrea să se facă așa ceva, «nu-și zidește casa», adică dacă nu ar vrea... pentru că El nu este lucrător și lucrează prin oameni. Și dacă nu ar vrea să se facă, nu s-ar face. Și asta am simțit, v-am spus și mai devreme.

Am simțit de multe ori că Dumnezeu chiar vrea să se facă (n.r.: să ridice Catedrala Naţională). Şi de multe ori m-am gândit, că am avut și eu momente de ispite, în care am crezut că nu e bine primit. Dar, imediat după aceea, am avut semne așa, care mi-au dat de înțeles că este primit și Dumnezeu vrea să se facă. Nu-ţi vin nu știu ce materiale, ai nevoie de o nuanță de piatră și nu ai. Dar te trezești că vine a doua zi. Toate lucrurile astea sunt foarte mărunte, sunt foarte tainice și le simți".

Pictura Catedralei Mântuirii Neamului este realizată din sute de mii de pietre de mozaic

"Am încercat să fie ceva foarte viu și foarte personal, dar, nu neapărat din dorința de a căuta originalitate această lucrare și nu asta a fost ideea. Ideea a fost de a ne înscrie în tradiție. Ăsta a fost gândul principal, de a fi o continuitate a stilului și a picturii bizantine. Dar în același timp, să fie și foarte vie. Şi nu vrea să iasă să complimenteze neapărat privitorul, să spună: «Uite-te la mine, uite ce frumoasă sunt»", a mai mărturisit pictorul Daniel Codrescu.

Vizibil emoţionat, artistul plastic a făcut o comparaţie impresionantă în legătură cu oamenii şi pietrele de mozaic folosite la realizarea picturii Catedralei Naţionale din Capitală.

"Sunt două pietricele – dintr-o piatră din asta se taie bucăți mai mici și mai mici, în funcție de cum avem nevoie să le asociem. Ele nu sunt foarte drepte și nu sunt șlefuite, în așa fel încât să nu devină o suprafață uniformă și să emită o pictură. Noi, de multe ori, ne gândeam că fiecare din piatra asta reprezintă câte un om din lume. Fiecare are propria ei personalitate", a spus coordonatorul picturii Catedralei Mântuirii Neamului.