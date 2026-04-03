Sâmbăta lui Lazăr sau Moşii de Florii, semnificaţie şi tradiţii. Cum sunt pomeniţi morţii

Ultima sâmbătă dinaintea Săptămânii Patimilor Domnului, este cunoscută în tradiţia creştină ca "Sâmbăta lui Lazăr". Sursa foto: basilica.ro

Înainte de intrarea în săptămâna Floriilor, pe 4 aprilie, creștinii ortodocși sărbătoresc Sâmbăta lui Lazăr – cunoscută în tradiția populară și ca Moșii de Florii. Această zi aduce în prim-plan atât amintirea învierii lui Lazăr, cât și obiceiul bine înrădăcinat al pomenirii celor adormiți. În această zi, credincioșii împart ofrande și aprind lumânări, păstrând vie legătura cu cei plecați și reafirmând credința în Înviere, printr-un ritual care îmbină învățătura creștină cu datini transmise din generație în generație.

Semnificaţia religioasă a Sâmbetei lui Lazar

Sâmbăta lui Lazăr amintește de minunea învierii lui Lazăr din Betania, săvârșită de Iisus Hristos la patru zile după moartea acestuia, moment care ocupă un loc central în învățătura creștină despre puterea lui Dumnezeu asupra morții. Evenimentul este văzut ca o anticipare a Învierii Mântuitorului și ca o confirmare a credinței în viața veșnică, oferind credincioșilor o înțelegere mai profundă a biruinței asupra morții.

Această zi marchează totodată o schimbare importantă în ritmul liturgic al Postului Mare, pregătind trecerea către sărbătoarea Floriilor și, mai apoi, către Paști. Prin slujbele speciale oficiate, este evidențiată legătura dintre suferință și speranță, dintre moarte și înviere, idee centrală în învățătura Biserica Ortodoxă Română, care subliniază promisiunea mântuirii pentru toți cei care cred.

Cum sunt pomeniţi morţii

În Sâmbăta lui Lazăr, pomenirea celor adormiți ocupă un loc aparte în viața spirituală a credincioșilor, fiind dedicată rugăciunii pentru sufletele celor trecuți la cele veșnice. În biserici se oficiază slujbe de pomenire, în cadrul cărora sunt rostite numele celor adormiți, iar credincioșii participă cu lumânări aprinse, simbol al credinței și al speranței în Înviere, potrivit rânduielilor Bisericii Ortodoxe Române.

Un element esențial al acestei zile îl reprezintă împărțirea de pomană. Oamenii pregătesc colivă, colaci, fructe sau alte bucate de post, pe care le oferă celor nevoiași sau le împart în memoria celor plecați. Acest gest are o puternică semnificație simbolică, fiind considerat o formă de milostenie care aduce folos sufletelor pomenite.

Totodată, tradiția populară completează rânduiala bisericească prin obiceiuri transmise din generație în generație. În unele zone, se obișnuiește ca femeile să meargă la cimitir pentru a curăța mormintele și a aprinde lumânări, în timp ce în altele se împart pachete pregătite cu grijă, însoțite de rugăciuni. Prin aceste gesturi, comunitatea păstrează vie legătura cu cei adormiți și reafirmă respectul față de memoria lor.

Se mănâncă icre?

În fiecare an, Sâmbăta lui Lazăr readuce în discuție o întrebare frecventă în rândul credincioșilor: este sau nu permis consumul de icre în această zi? Opiniile sunt împărțite, în funcție de tradițiile locale, unii afirmând că există o astfel de dezlegare, în timp ce alții susțin contrariul. Diferențele de interpretare provin, în mare parte, din obiceiuri regionale, mai ales în zonele unde peștele este parte importantă din alimentație, precum Delta Dunării.

Discuția își are originea și în diversele interpretări și adaptări ale rânduielilor de post de-a lungul timpului, prin care comunitățile au încercat să împace rigorile religioase cu specificul local. Astfel, în anumite regiuni s-a conturat tradiția consumului de astfel de alimente în post, pe baza unor înțelegeri și practici transmise din generație în generație.

Conform doxologia.ro, există două abordări ale acestei problematici:

Tipicul cel Mare al Sfântului Sava, cartea în care sunt prezentate regulile referitoare la desfăşurarea cultului divin pentru fiecare zi din an arată că, în Sâmbăta lui Lazăr, "la masă mâncăm fiertură cu untdelemn şi, dacă avem şi icre, atunci să se dea fiecăruia toate câte trei linguriţe şi să bea vin". Triodul, cartea de cult în care sunt cuprinse textele și cântările din această perioadă liturgică, nu amintește nimic despre icre, ci spune doar că în această zi "vom mânca mâncare (sau fiertură) cu untdelemn şi vom bea vin".

Pe acest fond au apărut și discuțiile legate de consumul de icre în Sâmbăta lui Lazăr, însoțite de opinii diferite și argumente variate, unele mai bine întemeiate decât altele. Subiectul a generat de-a lungul timpului interpretări și controverse în rândul credincioșilor, tocmai din cauza acestor diferențe de înțelegere și practică.

Este important de reținut că, în calendarele bisericești, nu este menționată nicio dezlegare la icre pentru Sâmbăta lui Lazăr. Prin urmare, rânduiala generală a Biserica Ortodoxă Română arată că, pe parcursul Postului Paștilor, dezlegarea la untdelemn, vin și pește se face doar în două momente: de Buna Vestire (25 martie) și de sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim – Floriile.

În contextul acestor opinii diferite, este recomandat ca fiecare credincios să se consulte cu duhovnicul său și să urmeze îndrumările primite. Biserica subliniază că hrana și excesele alimentare nu reprezintă scopul esențial al vieții spirituale, îndemnând la o abordare echilibrată a postului, adaptată fiecărei persoane, în funcție de rânduială și îndrumare duhovnicească.

Alte tradiţii şi obiceiuri de Sâmbăta lui Lazăr

Sâmbăta lui Lazăr este însoțită, în diferite regiuni ale țării, de o serie de obiceiuri care completează rânduiala bisericească și dau culoare acestei zile.

Dincolo de slujbele de pomenire și gesturile de milostenie, comunitățile păstrează practici tradiționale transmise din generație în generație, fiecare cu o semnificație aparte, legată de primăvară, renaștere și legătura dintre lumea celor vii și cea a celor adormiți.

Listă cu tradiții și obiceiuri de Sâmbăta lui Lazăr:

culegerea și sfințirea ramurilor de salcie, folosite apoi la Florii;

pregătirea "lăzăriței" – un obicei specific copiilor, care colindă pentru a vesti învierea lui Lazăr;

rostirea de cântece și strigături ritualice în unele zone rurale;

coacerea plăcintelor sau a altor bucate speciale de post, oferite ulterior de pomană;

curățarea gospodăriilor și pregătirea casei pentru sărbătorile pascale;

aprinderea focurilor rituale sau a lumânărilor în curți, ca simbol al purificării și al luminii;

păstrarea unei zile de liniște și rugăciune, fără activități gospodărești grele;

oferirea de daruri copiilor sau celor nevoiași, ca gest de milostenie și comuniune comunitară.

Sâmbăta lui Lazăr rămâne o zi cu o profundă încărcătură spirituală, în care credința în înviere și speranța se împletesc cu tradițiile și gesturile de pomenire. Prin rugăciune, milostenie și obiceiuri păstrate din vechime, această zi deschide drumul către sărbătoarea Floriilor și pregătește sufletele credincioșilor pentru bucuria Învierii Fiului Lui Dumnezeu.