Calendar ortodox 24 aprilie 2022. Sărbătoarea Sfintelor Paşti reprezintă cea mai importantă sărbătoare din an, având o încărcătură emoţională impresionantă. Miracolul Învierii Domnului este peste tot în lume, iar sfânta slujbă de Paşte reunește an de an miliarde de oameni.

În prima zi de Paşte, imediat după slujbă, oamenii merg la casele lor și se strâng în jurul meselor îmbelșugate alături de toți cei dragi.

După ce creştinii și-au arătat recunoștința prin post şi rugăciune față de patimile şi Răstignirea lui Iisus Hristos în Săptămâna Patimilor, iată că duminică, în ziua sfântă a Paştelui, se celebrează Învierea lui Iisus, care a adus omenirii speranţa mântuirii şi a vieţii veşnice, prin sacrificiul Său.

Calendar ortodox 24 aprilie 2022. Sărbătoare cu cruce roşie de Sfintele Paşti

Învierea Domnului semnifică în primul rând victoria lui Iisus Hristos asupra morții. Este cea mai mare sărbătoare a creștinismului, o sărbătoare a bucuriei depline, a luminii divine și a sufletului.

În noaptea Învierii nimeni nu ar trebui să fie trist sau să plângă. Este momentul în care răul și viclenia sunt lăsate deoparte, îmbrăcând haina bucuriei și a adevărului.

Pentru creştini sărbătoarea de Paşte durează trei zile, perioadă în care au avut loc Răstignirea, Moartea şi Învierea lui Hristos, fapte amintite în biserică din Joia Sfântă până în Duminica Învierii.

Maria Magdalena ajunge prima la mormânt și uimită de vederea pietrei ridicate și a mormântului gol, nu le mai așteaptă pe celelalte femei și aleargă să le vestească apostolilor cele petrecute. Ea nu mai vede îngerul, care le întâmpină pe celelalte femei și nici nu-i ascultă mesajul - că Hristos a înviat.

Pe când femeile mironosite mergeau către apostoli să vestească cele întâmplate, sunt întâmpinate de Hristos cu următoarele cuvinte: "Bucurați-vă" și "Nu vă temeți". El le repeta îndemnul dat de înger: "Duceți-vă și vestiți fraților Mei, să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea".

După Maria Magdalena ajung şi Ioan şi Petru. În afară de prezența giulgiului și a mahramei, care indicau că Hristos a înviat, apostolii au văzut în mormânt ceva minunat. Din acel moment, Ioan a crezut fără șovăială în Învierea lui Hristos. După cele văzute, cei doi apostoli vor merge să vestească și celorlalți Învierea lui Hristos.

Maria Magdalena nu pleacă de la mormânt. Aceasta credea că trupul lui Iisus fusese furat. Pe când plângea i se arată doi îngeri. După puțin timp, i se arată și Hristos, pe care Îl aseamănă pentru început cu un grădinar, căruia îi cere să-i vestească unde a fost pus Hristos. După ce are loc recunoașterea lui Hristos primește misiunea să meargă și să vestească ucenicilor: "Mergi la frații Mei și le spune: Mă voi sui la Tatăl Meu și Tatăl vostru".

Rugăciune făcătoare de minuni de Sfintele Paşti. Îndeplineşte orice dorinţă dacă este rostită pe 24 aprilie 2022

"Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care ai plâns pentru Lazăr și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile Tale, vindecă patimile mele. Cu rănile Tale, tămăduiește rănile mele. Cu Sângele Tău, curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului Tău cel de viață făcător. Fierea cu care vrăjmașii Te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat.

Trupul Tău întins pe Cruce să întindă către Tine mintea mea, cea trasă jos de diavoli. Capul Tău, pe care l-ai aplecat pe Cruce, să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele Tale mâini, pironite de cei fără de lege pe Cruce, să mă tragă spre Tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura Ta. Fața Ta, cea batjocorită cu pălmuiri și cu scuipări, să umple de strălucire fața mea cea întinată în fărădelegi. Amin!"