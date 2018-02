Sărbătoare mare vineri: Întâmpinarea Domnului. Tradiţii şi obiceiuri pentru 2 februarie

Foto: crestinortodox.ro

Întâmpinarea Domnului. Praznicul Intampinarii Domnului este cinstit de Biserica Ortodoxa pe 2 februarie. Intampinarea Domnului este o sarbatoare care ne aminteste de momentul in care Hristos este adus la Templu din Ierusalim de Fecioara Maria si de Iosif pentru implinirea randuielilor Legii.

In Templu este intampinat de Simeon si de Ana. Amintim ca dupa legea iudaica, la 40 de zile de la nasterea pruncului de parte barbateasca, mama acestuia trebuia sa mearga la Templu ca sa-l inchine lui Dumnezeu, cu gandul ca din acesta se poate ridica Mesia. Tot in aceasta zi avea loc si curatirea mamei, care se facea prin aducere de jertfa a unui miel ca ardere-de-tot si a unui porumbel ca jertfa pentru pacat, in cazul familiilor bogate sau a doi porumbei - unul pentru ardere-de-tot si altul jertfa pentru pacat, in cazul celor saraci, informeaza crestinortodox.ro.

Întâmpinarea Domnului, 2 februarie sărbătoare. În această zi de sărbătoare, copiii erau unși cu grăsime de urs. Potrivit tradiției, prin acest obicei se credea că puterea acestui animal era transferată asupra copiilor. Bolnavii erau tratați în această zi prin afumare cu păr de urs.

Întâmpinarea Domnului, 2 februarie sărbătoare. Potrivit tradiției, în această zi nu se consumă miere. Acest obicei este considerat o ofensă la adresa muncii ursului. În această zi nu este bine să muncești.