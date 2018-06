Voi cu Voicu. Minuni creștine ale ultimului secol. „Acestea intervin în momentele critice ale vieții”

Doru Bem a vorbit în emisiunea „Voi cu Voicu”, despre minunile pe care lumea științifică nu și le poate explica.

Întrebat de ce avem nevoie de minuni, Doru Bem a spus că „Umanitatea s-a îndepărtat foarte mult de Dumnezeu. Minunile vin către om, pentru a-i face inima să se deschidă. Minunea are un efect asupra întregii vieți. Sunt foarte mulți care se roagă la aceleași moaște, dar unora li se întâmplă, altora nu. Aici este vorba despre deschiderea inimii. Cred că inima face totul în relație cu Dumnezeu. În momentul în care omul este departe, el se pietrifică. Minunile intervin în momentele critice ale vieții. Pentru că omul renunță în momentul ăla la umanitatea lui”.

În fiecare an, credincioșii prezenți la Sfântul Mormânt spun că lumina vine de undeva de sus, din ceruri. Lumina Sfântă coboară din cer și aprinde candele din biserică.

Despre Lumina de la Ierusalim, Doru Bem spune că cei care nu cred, pot merge acolo pentru a se convinge. „E perfect că oamenii au îndoieli. Lucrurile se știu foarte bine, cei care sunt acolo și verifică ei personal vo vedea. Un creștin autentic nu are nevoie de Lumina de la Ierusalim”.

Și un preot care a fost prezent la Sfântul Mormânt a povestit minunea pe care a văzut-o. „Acum mulți ani, am mers să văd Lumina Sfântă de la Ierusalim. Eu am luat o lumânare de acasă. Am început să fiu suspicios. Am stat în fața Mormântului Sfânt, bucuros că sunt acolo. A avut loc acel moment de așteptare, m-am rugat, am zis „Doamne, dă-mi un semn”. Atunci când a venit lumina am văzut-o cu ochii mei. O ploaie de fulgere care îmbărcă Mormântul a venit peste candele”.